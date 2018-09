Sexuálně jsem neobtěžoval, nezastraší mě, tvrdí Trumpův kandidát Kavanaugh

15:01 , aktualizováno 15:01

Kandidát Bílého domu do Nejvyššího soudu USA Brett Kavanaugh v televizi opět odmítl obvinění ze sexuálních útoků. Popřel, že by se v průběhu svých školních let prohřešil proti dobrým mravům. V televizi Fox News, která straní prezidentu Donaldu Trumpovi, Kavanaugh čelil nečekaně ostrým dotazům.