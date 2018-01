Naše ambasáda bude v Jeruzalémě do konce roku 2019, řekl Pence v Izraeli

14:14 , aktualizováno 15:04

Spojené státy hodlají přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. Před izraelským parlamentem to oznámil americký viceprezident Mike Pence. Pokyn k přesunu ambasády dal prezident Donald Trump na sklonku loňského roku.