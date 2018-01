Městečko u Jeruzaléma metropolí Palestiny? Abbas tajemnou nabídku odmítl

„Co byste chtěli, kdyby byl Jeruzalém ztracen? Chtěli byste mít stát s hlavním městem v Abu Disu? To je to, co nám teď nabízejí. Abu Dis,“ pronesl Abbás podle izraelského listu Jerusalem Post na nedělním setkání Palestinské centrální rady (PCC).

Ta je jednou z institucí Organizace pro osvobození Palestiny (PLO), jejíž členové se sešli v Ramalláhu, aby probrali důsledky rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém hlavním městem Izraele a přesunout tam americkou ambasádu.



Podle CNN Abbás také uvedl, že „Jeruzalém je věčné hlavní město Palestiny“. „Jeden tweet pana Trumpa však naše hlavní město vymazal z mapy,“ cituje ho také al-Džazíra. Palestina podle Abbáse nyní prožívá kritické chvíle a její budoucnost je v nebezpečí.

Palestinci dlouhodobě trvají na hranicích Izraele z roku 1967, podle kterých by jim připadl východní Jeruzalém, a tedy i historické centrum s Chrámovou horou a Zdí nářků.

V Abu Disu, malém městě, které bezprostředně sousedí s Jeruzalémem, sídlí například palestinská univerzita Al-Quds. Kdo Palestincům nabídl zvážit právě toto místo, Abbás neuvedl.

Podle Jerusalem Postu však v minulých týdnech nejmenované palestinské a libanonské zdroje mluvily o tom, že se s Abu Disem počítá v americkém mírovém plánu pro Izrael a Palestinu.

Návrh má desítky let trvající izraelsko-palestinský konflikt dovést k řešení o dvou nezávislých státech. Podle informací listu The New York Times by Trumpova nabídka „ultimátního řešení“ měla jít za hranice předchozích návrhů a měla by řešit i kontroverzní témata, na kterých se minulé návrhy zasekly.

Mírový plán už Abbás podle svých slov odmítl. „Komukoliv můžeme říct ne. A teď jsme ho řekli Trumpovi a ostatním. Ne, nepřijmeme tento plán. Řekli jsme Trumpovi, že jeho řešení této éry je fackou této éry. Zavrhneme to,“ uvedl prezident Palestinské samosprávy s tím, že kvůli Izraeli přestala platit mírová dohoda z Osla z roku 1993.

„Jsme autoritou bez pravomocí a okupace (Izrael) nic nestojí. Zůstávat v této situaci je pro nás nepřijatelné. Je to jedno z témat, o kterém se musí jednat,“ dodal Abbás. Spojené státy už však podle něj „poté, co udělaly“, prostředníkem nebudou.

O Abu Disu coby hlavním městě nového palestinského státu se uvažovalo už v 90. letech a v roce 2000. Například proto, že je požadovanému Jeruzalému velmi blízko a je pod palestinskou civilní správou. I tehdy jej však Palestinci odmítli, píše The New York Times. Na konci minulého roku jej podle serveru Middle East Eye prosazoval i saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.

Budoucí hlavní město Palestiny? Abu Dis leží hned za hranicemi Jeruzaléma.

Méně peněz pro palestinské uprchlíky, plánují USA

Americká vláda chce snížit na polovinu příspěvek do fondu OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům. V neděli to oznámila agentura AP, podle níž Trump o definitivní výši příspěvku dosud nerozhodl. Vyloučeno údajně není ani úplné finanční embargo.

Podle původních plánů měly USA v prvním kroku poukázat OSN částku 125 milionů dolarů (2,6 miliardy korun). Nyní je však nejpravděpodobnější, že agentura na podporu uprchlíků dostane jen 60 milionů. Celkem měly USA v úmyslu během roku postupně odeslat do OSN na tento účel 355 milionů.

Uvolnění dalších peněz prý Washington podmiňuje „zásadními změnami“ ve způsobu, jakým podpůrná organizace OSN pracuje. Záleží rovněž na tom, zda Palestinci obnoví mírové jednání s Izraelem.

Krok má podle AP podporu ministrů zahraničí a obrany Rexe Tillersona a Jamese Mattise a je kompromisní variantou drastičtějších návrhů ze strany stálé zástupkyně USA v OSN Nikki Haleyové. Ta navrhovala úplné zastavení příspěvku, dokud se Palestinci k jednání s Izraelem neodhodlají.

Spojené státy jsou největším dárcem do fondu OSN, který je na USA závislý ze třiceti procent. Fond financuje zdravotní péči, vzdělávání a sociální služby Palestincům žijícím na okupovaném Západním břehu Jordánu.