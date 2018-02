Kyjevští šíbři tyjí z války, přisáli se na miliardové investice do armády

Ukrajinské ministerstvo obrany minulý měsíc slavnostně oznámilo, že v zájmu lepší zdravotní péče o zraněné vojáky na východní frontě nakoupilo sto nových vojenských sanitek. Protikorupční aktivisté však zjistili, že stát za každé vozidlo postavené na čínském podvozku zaplatí v přepočtu 656 tisíc korun. To je daleko více, než by dal za stejnou sanitku dovezenou z Číny. Vozy mají navíc nosnost jen 360 kilogramů a nejsou stavěné na polní cesty.



Výsledkem je, že z padesáti sanitek, které byly dosud poslány do Donbasu, se jich už devatenáct rozbilo.

Armáda auta nakoupila bez výběrového řízení od firmy Bogdan Corporation. Společnost přitom patří prvnímu místopředsedovi Bezpečnostní rady státu Olehu Hladkovskému, který má hlavní slovo v armádních nákupech. Podle The New York Times sice neexistuje důkaz, že by si zakázku na sanitky přihrál, přinejmenším se však jedná o křiklavý střet zájmů.

Podobné kauzy se dotýkají i prezidenta Petra Porošenka. Hladkovskij je totiž bývalým obchodním partnerem a blízkým politickým spojencem hlavy státu. Před rokem a půl vyšlo najevo, že Porošenko a Hladkovskij si postavili vily kousek od sebe na jihu Španělska. Luxusní nemovitosti neuvedli v majetkovém přiznání.



Přísně tajné ponožky

Konflikt, který na východě Ukrajiny vypukl na jaře 2014, donutil novou vládu k mohutným investicím do modernizace armády. Zatímco v roce 2013 činil bezpečnostní rozpočet dvě a půl procenta HDP, letos vláda na armádu vydá v přepočtu 123 miliard korun, což je více než pět procent HDP. Za novou výzbroj a výstroj by letos armáda měla utratit téměř patnáct miliard korun.

Miliardové výdaje na armádu jsou ideálním prostředím pro korupci, která je na Ukrajině chronickým problémem a podle analytiků představuje větší problém než válka se separatisty. „Je zbytečné, aby Ukrajina bojovala o život v Donbasu, když kvůli korupci ztrácí duši,“ nabádal loni vládu v Kyjevě šéf americké diplomacie Rex Tillerson.

Vyšetřování korupce brání utajení vojenských zakázek. Loni v červenci praxi kritizoval i ministr financí Oleksandr Danyljuk: „Ani já jako ministr, který financuje řadu nákupů, nevím, co se přesně děje a jak efektivně jsou peníze vynakládány.“

Danyljuk upozorňuje, že tajné jsou třeba i smlouvy na dodávky ponožek pro armádu. Když se ptal, proč tak banální nákupy podléhají utajení, dostalo se mu odpovědi, že nepřítel by z počtu ponožek mohl odhadnout počet ukrajinských vojáků.



„Systém nefunguje, lidé proto kradou“

Podezřelé obchody jsou často spojovány se státním vojensko-průmyslovým komplexem Ukroboronprom, pod nějž spadá celkem sto třicet firem a osmdesát tisíc zaměstnanců.

Někdejší zaměstnanec kontrolního odboru firmy Dmitro Maksimov vypověděl, že drobná letecká součástka, která původně stála padesát dolarů, podražila na téměř čtyři tisíce dolarů poté, co Ukroboronprom výrobu zadal externí firmě. Když Maksimov na nesrovnalost upozornil, byl propuštěn.

Zástupce ředitele firmy Denys Gurak připouští, že korupce ve vojenském průmyslu představuje velký problém. Podle něj dal jeho podnik úřadům dvě stě podnětů kvůli korupci, ale pouze dva případy skončily obviněním. „Je zázrak, že stále dokážeme něco dělat,“ řekl The New York Times Gurak.

Podle něj Ukroboronprom založil před osmi lety tehdejší prezident Viktor Janukovyč, aby centralizoval kradení peněz z obranného rozpočtu. „Je to systematický problém celé země, nejen tohoto sektoru. Systém nefunguje, takže lidé kradou. To je důvod, proč se rozpadl Sovětský svaz,“ dodal.

Minulý týden rezignoval ředitel Ukroboronpromu Roman Romanov. Za odchodem muže, který dříve řídil Porošenkovu volební kampaň v Chersonské oblasti, však podle listu Kyiv Post nebylo podezření z korupce. Vaz mu zlomila situace v mykolajivské loděnici, jejíž zaměstnanci nedostali již několik měsíců zaplaceno.

Válka na východě země už není v očích mnoha Ukrajinců hrdinným bojem s ruským agresorem, ale černou dírou na peníze, které končí v kapsách zkorumpovaných politiků. „O Putinovi už nikdo nemluví, tím sprostým slovem na p je dnes Porošenko,“ řekl americkému listu prezidentův ostrý kritik Michail Saakašvili.

„Není to fér, protože největší odpovědnost nese Putin. Lidé však vidí, že je válka a Porošenko a jeho kamarádi na ní vydělávají,“ dodal někdejší gruzínský prezident a gubernátor Oděské oblasti, který byl minulý týden deportován do Polska (viz Na Ukrajině opět zadrželi Saakašviliho).