Na Ukrajině opět zadrželi Saakašviliho, byl deportován do Polska

16:48 , aktualizováno 19:25

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili, který vedl opoziční hnutí a demonstrace v Kyjevě, byl deportován do Polska. Do Varšavy dorazil večer. Saakašvili byl v pondělí dopoledne zatčen v ukrajinské metropoli poté, co se odmítl dostavit na kyjevskou prokuraturu k výslechu ohledně svého vyhoštění