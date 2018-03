Uber už jezdí za předem danou cenu. Otevírá si cestu ke smluvní přepravě

Uber nově cenu zákazníkovi sdělí na základě odhadu doby trvání jízdy, který bude vycházet z historických údajů o hustotě provozu. V případě nenadálé kolony tak řidič Uberu na jízdě zřejmě prodělá, za nezvykle plynulého provozu naopak zase vydělá.

Opatření Uberu dává ze strany společnosti smysl. Měnící se cena, která byla u Uberu až do úterý přímo závislá na počtu ujetých kilometrů a času stráveného na cestě, by mohla být do budoucna překážkou pro nahrazení taxametrů aplikacemi.

Taxametry jsou totiž certifikovaná zařízení, která, pokud tedy do jejich fungování nikdo nelegálně nezasahuje, dokáží trasu měřit přesněji než GPS modul v telefonu. Ten by navíc mohl být teoreticky vystaven vnějším rušením. I to je jeden z důvodů, proč se zákonodárci zdráhají postavit aplikace na stejnou úroveň taxametrům. Taková obava však s předem stanovenou cenou zcela odpadá.

Smluvní přeprava - recept na legalizaci Uberu v Čechách?

Ale hlavně řidičům Uberu to otevře cestu pro zažádání o licence na takzvanou smluvní přepravu, pro zjednodušení taxi bez taxametru. Na takové „smluvní“ taxikáře zákon klade jiné nároky než na běžné taxi. Jednou z podmínek je ale v takovém případě právě nutnost dohodnout se se zákazníkem na ceně ještě před samotnou jízdou. Což již tedy nově Uber splňuje.

Jedinou závažnější překážkou, aby Uber jezdil v režimu taxi bez taxametru, teď tak zůstává skutečnost, že zákon také stanoví, že smlouva na takovou přepravu musí být podepsána před samotnou jízdou a hlavně musí být vystavena na papíře. Zákon tedy nebere v potaz digitální podpis smlouvy skrz aplikaci, kterou dnes využívá Uber. Ale i to by nakonec nemusel být tak nepřekonatelný problém.

Řidiči Uberu budou muset mít licenci Uber si zažádá o živnostenský list a jeho řidiči o licenci na smluvní přepravu, řekl premiér Babiš

„Je to jedna z věcí, o které jsme se bavili s vládními představiteli, aby se tohle nějakým způsobem upravilo, nebo byl alespoň zákon vykládán jinak. Tedy, aby bylo chápáno jako podpis smlouvy i to, když zákazník přijme objednávku v aplikaci,“ říká mluvčí Uber Miroslava Jozová.

To ostatně nevylučuje ani ministerstvo dopravy, ač zatím podle tamní mluvčí Lenky Rezkové tuto žádost teprve posuzuje.

„Obecně je ale možné připustit, že forma písemné smlouvy může být naplněna i v případě elektronické podoby. Uber je proto schopen splnit uvedený požadavek, protože při uzavření smlouvy elektronickými prostředky je písemná forma zachována, je-li smlouva zachycena v datovém formátu umožňujícím její opakované zobrazení a uchování a je-li podepsána elektronickým podpisem,“ uvedla Rezková pro iDNES.cz.

Dynamické ceny zůstávají, aplikace na ně upozorní

Uber bude i po úterní změně stále využívat takzvané dynamické ceny. Ty mají za následek, že se ve chvíli, kdy je výrazně vyšší poptávka, zvyšuje také výsledná cena o určitý násobek. „Předem stanovené ceny tento násobek započítávají. Pokud se na cenu zákazník podívá ve chvíli, kdy jsou aktivní dynamické ceny, uvidí nad odhadem jízdného upozornění,“ dodává Jozová.