Řidiči, neukvapte se. Uber se vám jen těžko vyplatí, tvrdí vládní analýza

Řidiči Uberu: Čekal jsem, že si vydělám víc Server iDNES.cz loni v září také tajně zpovídal řidiče Uber a vyptával se ho, zda se mu jízda pro tuto aplikaci vyplatí. Potvrdil nám, že si Uber strhává 25 procent z toho, co on odjezdí. „Což není málo, z každé stovky dáte dvacet pět korun. Není to sranda. Taxikáři sice blafou blafou, ale oni by v životě za těchhle podmínek nejezdili,“ řekl. Přesto si myslel, že má jízda s Uberem cenu, ale není to podle něj žádný zázrak. „Taky jsem si myslel, že výdělky budou větší,“ dodal. Nejlepší je podle něj jezdit ve špičkách. „Třeba v noci, kolem půlnoci, to se vyplatí. Lidi nekoukají za kolik jedou, když jsou nalití a chtějí být doma,“ radil. Ptali jsme se, jestli je schopný odhadnout, kolik si ježděním pro Uber v průměru vydělá za hodinu. „Zprůměrovat je to těžké, někdy vyděláte za hodinu sedm stovek a jindy stovku. Když to vezmu v průměru, tak pod dvě stovky to jde málokdy. Je to ale o štěstí,“ vysvětloval. Velkou roli v tom podle něj hrají právě koeficienty, které Uber v průběhu dne mění. „Taky už jsem vezl lidi na letiště za osm stovek. To je potom příjemné. Prostě lidi pospíchají a jedou, i když je to nastřelené,“ říká. Namítli jsme, že v takovém případě už ale sazba na kilometr asi přesahovala maximální magistrátem povolenou částku. „Jo, ale je to nabídka a poptávka. Jezdil jsem na Nový rok od jedné asi do čtyř ráno a taxíky nejezdily. Jezdil jen Uber a byl tam pětinásobek. Takže dva kilometry za osm stovek a podobně. Jezdil jsem tři hodiny a vydělal pět tisíc,“ vyprávěl. Cestující podle něj ale byli i tak spokojení a nestěžovali si. „Chtěli být doma, nic nejezdilo a jinak by museli jít pěšky,“ dodal.