Za Erdogana se vše zlepšilo, vyhraje, věří jeho fanoušci po skončení voleb

Erdogan v tureckých prezidentských volbách vede, aktuální výsledky najdete v tomto článku.

„Nikdo pro mě nikdy nic neudělal, nikdo mi nepomohl! Za Erdogana se všechno zlepšilo a já chci, aby to pokračovalo. Pocházím ze stejné oblasti jako on a jsem na něj hrdá!“ říká velmi stará žena, která u mešity Fatih v konzervativní části Istanbulu prodává lahve s vodou. A je čím dál naštvanější. Nakonec reportérku div nepřetáhne holí jen proto, že jí spadlý šátek odhalil proužek kůže nad džínami. Své jméno žena uvést nechce.



Její láteření přitahuje pozornost a za chvíli se objeví několik „čumilů“. Jeden z nich se ženu snaží chránit, i když není před čím. „Raději bychom měli jít,“ říká turistický průvodce Metin Koca, který reportérce pomáhá s tlumočením.



Sám současného prezidenta také volil. Tak radikální jako prodavačka vody sice není, o správnosti svého rozhodnutí je však přesvědčený. „Jsem patriot, takže je jasné, že volím Erdogana. Nikoho z těch ostatních nezajímá osud naší země ani občanů. Vždycky říkám, že Turecko je jako auto a jen málokdo jej dokáže řídit. A Ince ani Meral to nejsou,“ míní.

Největší opoziční favorit Muharrem Ince podle něj není patriot, ale „zrádce, který se paktuje s (prokurdskou stranou) HDP“. Jedenačtyřicetiletý Koca pokračuje s tím, že není žádný Erdoganův zaslepený stoupenec. „Kdyby se objevil někdo lepší, volil bych ho. Ale nikdo takový tu není. Za šestnáct let, co je Erdogan u vlády, se všechno strašně zvedlo, to přece musí každý vidět. Ano, udělal chyby, není to nejlepší politik na světě. Ale je nejlepší, kterého máme.“

Erdogan v nedělních volbách podle průvodce, který turistům nabízí komentované prohlídky chrámu Hagia Sophia, dostane hned v prvním kole 55 procent hlasů. Říká, že Turci mají prezidenta rádi, protože chce udržet turecké kulturní tradice. „Nejde o islamizaci země. Turecké tradice jsou mnohdy ještě přísnější než islám. Náboženství v tom nehraje roli, sám piju alkohol, nosím náušnici a nemodlím se pětkrát denně. Jde o naši kulturu.“

Obavy opozice, že budou volby zmanipulované, Koca odmítá. „Jasně, že když prohrajete, nevezmete to na sebe, ale uděláte z toho podvod. A pokud si někdo stěžoval na manipulaci už dřív, proč něco neudělal? V každé volební místnosti jsou zástupci všech stran, ti by pokusům o podvod přece zabránili. Vláda není všemocná. V Evropě z nás děláte zemi třetího světa, ale to není pravda. Nejsme žádná diktatura, každý tu může mluvit svobodně. Jak by asi jinak byl možný ten Inceho mítink?“

Inceho Koca opravdu nemusí. „Je to šašek a pokrytec. Ještě loni o ramadánu se nechal vyfotit s pivem a teď objíždí mešity a veřejně se modlí. Pochopil totiž, že potřebuje hlasy věřících muslimů. Ince navíc není tak čistá lilie, jakou ze sebe teď dělá. Nesvěřil bych mu svou rodinu, natož vedení celé země,“ pokračuje s tím, že je Ince „úchyl, který píše ženám oplzlé zprávy“.

Zmiňuje přitom Inceho údajnou kauzu, kdy měl obtěžovat jistou senátorku. Zprávu se však nyní v důvěryhodných médiích nedaří dohledat. „Všichni to vědí, mluví se o tom, ale Inceho příznivci Erdogana nenávidí tak moc, že to přehlížejí,“ míní Koca.

Je až neuvěřitelné, jak moc se život v Turecku liší pohledem Erdoganových fanoušků ve srovnání s tím, jak ho vykreslují jeho odpůrci. Ti si podle Kocy jen vždy najdou záminku ke kritice vlády. „Třeba ten zákaz pití alkoholu na veřejnosti po desáté večer. To není žádný islámský výmysl, zakazují to i v Evropě (včetně Prahy pozn. red.). V restauraci mohou lidé pít dál, jen v parcích a na ulicích ne, protože pak dělají hluk a nepořádek,“ diví se průvodce.

Jako obchodník se zájmem turistů o Istanbul se podle svých slov setkal se spoustou novinářů a stěžuje si, že ti zahraniční si do Turecka přijíždějí už s vytvořeným názorem. „Chtějí slyšet jen špatné věci o Erdoganovi, to dobré nenapíšou. A to platí i pro turecké novináře,“ podotýká Koca a odmítá informace o zavřených novinářích.

„Žádný z nich tady nešel do vězení kvůli své práci, ale protože spolupracovali s PKK (teroristickou Kurdskou stranou pracujících, pozn. red.). Vynášejí tajné informace, zrazují svou zemi a pak se diví,“ uzavírá průvodce Koca.