Jsem vítěz, prohlásil Erdogan. Musí se konat druhé kolo, oponuje opozice

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan je na cestě k obhajobě mandátu a posílení svých pravomocí. Aby vyhrál již v prvním kole, potřebuje překročit 50 procent. A to se mu po sečtení téměř 97 procent okrsků daří.

Aktuálně vítězí se ziskem 52,6 procenta. Jeho hlavní konkurent Muharrem Ince má 30,7 procenta hlasů, Selahattin Demirtas 8 procent a Meral Sksenerová 7,4 procenta.

„Turecký lid mi dal mandát pokračovat v úřadu prezidenta. Doufám, že nikdo nebude ničit demokracii tím, že by vrhal stíny na průběh voleb a jejich výsledek kvůli tomu, aby skryl svůj neúspěch,“ prohlásil Erdogan ještě před sečtením všech hlasů.

Dodal, že je čas zaměřit se na budoucnost země a nechat za sebou tlaky, které přineslo předvolební období. Ujistil, že bude pokračovat v posilování práv a svobod občanů a učiní kroky ke zlepšení justice v zemi.

Ince krátce před uzavřením volebních místností vyzval Turky, aby byli ostražití, pokud jde o možné snahy o volební podvody ze strany AKP. Volební komise by podle něho měly uchránit hlasovací urny před možnými manipulacemi.

Volilo se i do parlamentu

V souběžných parlamentních volbách vede Erdoganova islámská Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP), která po sečtení 97 procent okrsků vede ziskem 42 procent hlasů, chp 23, HDP 11

Liberální Lidová republikánská strana (CHP), jejímž prezidentským kandidátem je Erdoganův největší soupeř Muharrem Ince, má prozatím 23 procent hlasů. Prokurdská strana HDP se pohybuje nad 11 procenty a překoná tak už dle všeho desetiprocentní práh nutný pro vstup do parlamentu. Podařit by se to mohlo ještě dvěma stranám.



K urnám se dostavil nadprůměrný počet voličů, podle státních médií volilo v prezidentských i parlamentních volbách okolo 87 procent lidí.

Volební výsledky a aktuální atmosféru v Istanbulu komentuje z místa reportérka iDNES.cz Kateřina Havlická:



Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Kratke shrnuti posledniho deni: Erdoganovi uz gratulovali azerbajdzansky prezident a vudce turecke strany MHP, u voleb v provincii Nigde horelo a kandidat Ince se pre s agenturou Anadolu o pocet sectenych hlasu a vyzyva volebni komisare, aby neopousteli sva mista #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Zbyva secist poslednich deset procent hlasu. Erdogan stale vede, ale uz jen s 53,5 procenty. Ince je druhy se 30 procenty a Meral Aksenerovou, ktera byla celou dobu na tretim miste, z vezeni predskocil prokurdsky Selahattin Demirtas. #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Je secteno 67 procent hlasu a Erdogan ma presne 55 procent. Musel by jich ztratit jeste pet, aby bylo druhe kolo. #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Pokud by vas nahodou zajimaly i ty druhe volby, do tureckeho parlamentu by se aktualne dostaly jen tri strany: vladni AKP, opozicni CHP a puvodne opozicni, ale dnes s vladou spriznena MHP. #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Sectena je vic nez 1/2 hlasu a podle agentury Anadolu vede Erdogan s 56 %. Do Anadolu se vsak pustila CHP a tvrdi, ze s vysledky manipuluje. Nase cisla mluvi o 46 % pro Er. a 40 % pro Inceho, rikaji s tim, ze An. schvalne nejdriv zverejnuje okrsky, kde vyhrava E. #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Pri pohledu na mapu je rozlozeni sil jasne. Zapadni pobrezi volilo Muharrema Inceho, kurdsky jihovychod fandi Demirtasovi a zbytek Turecka az na jednu centralni provincii chce zase Erdogana. #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Jo a ta mapa je treba tady. #TurkeyElections https://t.co/disJ22pHtn — Katerina Havlicka (@KHavlicka) June 24, 2018

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Cisnik Lokan postavajici pred restauraci u pobrezi je Kurd a moc by chtel zmenu. Volil Demirtase, ale je mu jasne, ze zase vyhraje Erdogan. "Vim, ze v Evrope zijici Turci dal siri tu agendu, ze Kurdove jsou problem. Znate Kurdy?" pta se a divi se, ze znam #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit