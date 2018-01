Twitter nesmaže účet prezidenta Trumpa. Jsme nestranní, tvrdí firma

Společnost Twitter odmítla výzvy, aby odstranila kontroverzní účty či komentáře světových politických vůdců. Reagovala tak na kritiky některých uživatelů, podle nichž tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa ohrožují světovou bezpečnost.

„Zablokovat některému ze světových vůdců přístup na twitter či odstranit jeho kontroverzní příspěvky by znamenalo skrývat důležité informace, které by lidé měli mít možnost vidět a o kterých by měli mít šanci diskutovat,“ napsala firma Twitter v pátek na svém blogu.

Debata se točí především kolem šéfa Bílého domu Trumpa, který používá twitter jako hlavní nástroj komunikace. Jeho kritici poukazují na to, že ve svých příspěvcích často útočí na své politické soupeře a na novináře či vyhrožuje jiným státům. Sdílel také například protiislámská videa místopředsedkyně britského krajně pravicového uskupení Britain First (Británie na prvním místě).

Diskuzi o aktivitě amerického prezidenta na twitteru oživil jeho příspěvek z tohoto týdne, v němž Donald Trump varoval severokorejského diktátora Kim Čong-una, že má k dispozici „větší a mocnější“ odpalovací tlačítko k jaderným zbraním než Kim (více o vyjádření prezidenta čtěte zde).

Podle odpůrců tímto prohlášením Trump porušil zákaz společnosti Twitter vyhrožovat v příspěvcích násilím. Někteří uživatelé přišli ve středu protestovat před sídlo firmy v San Francisku.

„Kdybych napsal jen polovinu takových tweetů, jako napsal Trump od svého nástupu do úřadu, byl by mi trvale zakázán přístup do této sociální sítě,“ napsal jeden z diskutérů na twitteru.

Společnost Twitter ale odmítla účet prezidenta zrušit či zablokovat. Zdůraznila, že „se maximálně snaží být nestranná“. Při posuzování tweetů světových vůdců ale bere v úvahu také politický kontext.

Vyšla kniha, která zpochybňuje Trumpovy schopnosti vládnout

Světové agentury přinesly také informaci o reakcích na knihu s názvem Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu. Tento týden vyšla v USA a novinář Michael Wolff ve své knize napsal, že poradci prezidenta považují za dětinského a pologramotného (více o obsahu knihy čtěte zde).

V knize mimo jiné píše, že poradci museli Trumpa často pracně zasvěcovat do problémů téměř jako malé dítě. „Nezpracovával informace v běžném slova smyslu. Nečetl. Dokonce si ve skutečnosti (materiály) ani neprolistoval. Někteří si mysleli, že pro praktické účely byl nanejvýš pologramotný,“ uvedl novinář.

Wolff v pátečním rozhovoru s televizí NBC prohlásil, že všichni lidé z prezidentova okolí zpochybňují jeho schopnost vládnout.

Kniha vzbudila v zemi poprask a vedla k tomu, že se k Trumpově duševnímu zdraví vyjádřil i americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Ten prohlásil, že nikdy neměl pochybnosti o duševním zdraví prezidenta.

„Nemám žádný důvod zpochybňovat jeho duševní kondici,“ řekl šéf americké diplomacie Tillerson na adresu prezidenta. Tillerson přitom připomněl, že Trump „není typický prezident, jaké známe z minulosti“. „Myslím si, že to je všeobecně známo. Také proto si ho Američané zvolili,“ podotkl.

Trumpovi právníci pohrozili Wolffovi i vydavateli žalobou a pokusili se distribuci knihy zastavit. Vydavatelství však nakonec dílo uvedlo do prodeje už v pátek místo původně plánovaného příštího úterý. Trump prohlásil, že nikdy neautorizoval Wolffův přístup do Bílého domu a že jeho kniha je plná lží.