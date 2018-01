Proti Trumpovi se obrátil jeho bývalý poradce, Bílý dům nasadil právníky

„Steve Bannon nemá naprosto nic dočinění se mnou a mým prezidentstvím. Když dostal padáka, nepřišel jen o práci, ale i o rozum,“ uvedl Trump v prohlášení. „Nyní, když hraje sám za sebe, Steve zjišťuje, že vítězit není tak snadné, jak se to v mém případě zdá. Steve měl jen pramalý přínos pro naše historické vítězství,“ dodal.



Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová podle Reuters novinářům řekla, že Wolffova kniha je plná falešných a zavádějících informací.



Z klíčové pozice v Bílém domě byl Bannon, kritizovaný za ultranacionalistické a xenofobní postoje, propuštěn v srpnu v souvislosti s personálními rošádami, po nichž podle znalců poměrů ztratil v prezidentově úřadu spojence. Předtím hrál zásadní roli při Trumpových kontroverzních rozhodnutích, jakými byl například imigrační výnos, jehož prostřednictvím byl vstup do USA zakázán občanům několika převážně muslimských zemí.

Wolffova kniha nesoucí název Fire and Fury: Inside the Trump White House je údajně založená na více než dvou stech rozhovorech. Její název odkazuje na Trumpův pět měsíců starý výrok, že KLDR stihne „oheň a hněv“, když bude pokračovat ve výhrůžkách směrem k USA. Kniha má vyjít 9. ledna, s předstihem však do ní nahlédli reportéři deníku The Guardian. Bannon, který se loni po sedmi měsících v Bílém domě vrátil do čela pravicového serveru Breitbart News, je v ní prý jednou z nejvýraznějších postav.

Trumpova syna donutí k přiznání, řekl prý Bannon

Kniha mimo jiné kriticky popisuje setkání Trumpova syna s Rusy v červnu 2016. „Tři nejvýše postavení představitelé kampaně si mysleli, že je dobrý nápad setkat se zcela bez právníků se zahraniční vládou uvnitř Trump Tower v zasedací místnosti na 25. podlaží. Neměli vůbec žádné právníky,“ popsal medializovanou událost Bannon. Ke schůzce došlo poté, co prostředník mezi ruskou stranou a Trumpovým týmem slíbil dodat kompromitující materiály na demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, zjistil loni v létě deník The New York Times.

„I kdybyste si mysleli, že to není vlastizrádné nebo nevlastenecké nebo špatné – a já si náhodou myslím, že všechny ty přívlastky sedí –, měli okamžitě zavolat FBI,“ citoval Bannona z nové knihy The Guardian.

E-mailová konverzace mezi Trumpem mladším a publicistou Robem Goldstonem ukázala, že nejstarší syn amerického prezidenta na nabídku kompromitujících informací reagoval slovy: „Jestli to je to, co říkáte, pak se mi to líbí...“ Trump mladší zároveň tvrdí, že z následného setkání s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou i za účasti Trumpova zetě Jareda Kushnera a tehdejšího šéfa volebního štábu Paula Manaforta nic důležitého nevzešlo (více o kauze se dočtete zde).

Údajné vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA od května 2017 zkoumá tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Podle Bannona se americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nezadržitelně blíží k doznáním viny od členů Trumpova nejbližšího okolí. „Dona Juniora zmáčknou ve vysílání celostátní televize,“ řekl údajně Bannon publicistovi Wolffovi.

„Je to celé o praní špinavých peněz... Mueller si jako prvního vybral Weissmanna (prokurátor Andrew Weissmann), a to je člověk přes praní špinavých peněz. Jejich cesta k zasranýmu Trumpovi vede přímo přes Manaforta, Dona Juniora a Jareda Kushnera... Jde to přes Deutsche Bank a všechny ty Kushnerovy věci. Ty věci kolem Kushnera jsou šťavnatý, na tom si smlsnou,“ myslí si Bannon.

Dosud z Muellerova vyšetřování vzešla obvinění proti Manafortovi, dále proti někdejším prezidentovým poradcům Michaelu Flynnovi a Georgi Papadopoulosovi. The New York Times na konci prosince napsal, že američtí státní zástupci se snaží získat záznamy finančního ústavu Deutsche Bank ohledně subjektů napojených na společnost Trumpova zetě. Banka údajně Kushnerovým podnikům půjčila stovky milionů dolarů.

Bannon odhaluje zákulisí Trumpovy administrativy

Kniha dále popisuje šok Trumpova volebního štábu po oznámení výsledku voleb. „V den voleb, krátce po osmé večer, když se potvrdilo nečekané, a sice že Trump by opravdu mohl vyhrát, řekl Trumpův nejstarší syn kamarádovi, že jeho otec vypadá, jako by viděl ducha. Melania byla v slzách – ale ne štěstí. Během chvíle se podle Bannona Trump změnil z překvapeného v nevěřícného a nakonec vyděšeného. Ale nakonec se stal mužem, který věřil, že si zasloužil vyhrát a že je plně schopný být prezidentem Spojených států,“ popisuje Wolff obsah rozhovoru s Bannonem.

Michael Wolff Je spisovatel a novinář, který publikoval řadu knih o médiích. Podle New York Magazine využil ke tvorbě knihy Fire and Fury politické nezkušenosti Trumpovy administrativy a získal tak přístup k informacím „ze zákulisí“. "Nikdo po něm nechtěl, aby předem řekl, jak se získanými informacemi naloží, jeho přístup k nim nebyl omezen žádnými pravidly," píše se tam.

Podle knihy byl Trump naštvaný, když přední hvězdy odmítly účast na jeho lednové inauguraci. Bílý dům prý novopečený prezident zprvu shledával „trošku děsivým“.

Wolff referuje i o tom, že Ivanka Trumpová údajně uzavřela se svým mužem Jaredem Kushnerem dohodu, že bude v budoucnosti kandidovat na prezidentku Spojených států, nebo že často s ironií mluvila o otcově účesu. „Chovala se k otci s odstupem, někdy ironicky komentovala jeho účes před ostatními a přátelům vysvětlovala techniku, kterou si Trump vlasy upravuje.“

Část knihy se věnuje Trumpově obdivu vůči mediálnímu velikánovi Rupertu Murdochovi, jehož biografii Wolff v minulosti napsal. O Trumpovi se říká, že si s Murchochem pravidelně telefonuje. „Je to jeden z těch nejlepších,“ prohlásil o něm údajně Trump. Podle knihy však pocity nebyly vzájemné a Murdoch označil Trumpa za idiota.

Podám na vás žalobu, varoval Trump

Trump pohrozil svému bývalému poradci žalobou, pokud bude dále publikovat informace o něm či o jeho rodině. Trumpovi právníci zaslali podle médií Bannonovi dopis po středečním zveřejnění úryvků z knihy.

Podle televize ABC News bývalého blízkého prezidentova spojence právníci v dopise vyzvali, aby se zdržel dalšího zveřejňování důvěrných informací a komunikace s médii. V opačném případě mu hrozí žaloba za poškození Trumpova jména či za porušení dohody o utajení informací, uvedl v prohlášení advokát Charles Harder.

Americká média věnují reakcím Trumpa a jeho okolí na Wolffovu knihu velkou pozornost. List Politico označil aktuální obrat ve vztahu obou mužů za „zřejmě nejošklivější rozchod prezidenta a bývalého poradce v moderní historii“. K ostrému rozkolu se přitom schylovalo již několik měsíců a Bannon naposledy přiživil Trumpovu nevraživost ke své osobě předvánočním prohlášením, v němž dal prezidentovi třicetiprocentní šanci, že dokončí čtyřleté funkční období.

Sám Bannon se k dotazům médií týkajícím se Trumpovy reakce na knihu či výzvy právníků nevyjádřil.