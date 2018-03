S Kimem můžu uzavřít nejlepší dohodu na světě, přemítá Trump

„Myslím se, že co se týče Severní Koreje, proběhne to velmi dobře. Myslím, že dosáhneme obrovského úspěchu, že to bude něco velmi přínosného. Máme obrovskou podporu,“ řekl prezident před cestou do Pensylvánie, kam letěl vrtulníkem. Dodal, že se KLDR zavázala neuskutečnit do té doby žádnou další raketovou zkoušku (více o historické schůzce a slibech severokorejského diktátora).

„Může se stát, že rychle odejdu, nebo se posadit a uzavřít nejlepší dohodu na světě,“ řekl později na politickém shromáždění v Pensylvánii Trump, podle kterého KLDR chce uzavřít mír. „Myslím, že je načase,“ upozornil.

Přesné datum setkání Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem Bílý dům zatím nezveřejnil.

Trump je v Pensylvánii, protože v úterý se tam konají doplňovací volby do Sněmovny reprezentantů. Pokud by místo získali demokraté, byla by to ve sněmovně první ztráta pro republikány od nástupu Trumpa do Bílého domu.

Ostrá výměna názorů s mexickým prezidentem

Zatímco dveře pro diplomatický úspěch s KLDR jsou zatím otevřené, se sousedním Mexikem se Trump pře kvůli svému plánu postavit na hranici zeď. Americký prezident v sobotu řekl, že odmítl žádost mexického prezidenta Enriqueho Peñy Nieta, aby Trump prohlásil, že Mexiko nemusí zaplatit za výstavbu hraniční zdi s USA.

Americký prezidentský kandidát Donald Trump s mexickým prezidentem Enriquem Peñou Nietem (31. srpna 2016)

Během vystoupení na podporu kampaně republikánského kandidáta v Pensylvánii se Trump zmínil o telefonickém rozhovoru, který měl minulý měsíc s hlavou mexického státu. Nieto po rozhovoru odložil plán na návštěvu Bílého domu. Trump se o telefonátu zmínil, když dav v obci Moon Township začal skandovat: „Postavte tu zeď“.

Trump označil Nieta za „opravdu dobrého chlapa“, který přednesl svou žádost s úctou. „Řekl: ‚Pane prezidente, chtěl bych, abyste učinil prohlášení, že Mexiko nebude platit za zeď‘,“ sdělil Trump. „Řekl jsem: ‚Zbláznil jste se? To neřeknu‘,“ dodal Trump s tím, že se pak s Nietem urychleně rozloučil se slovy, že „to nepřipadá v úvahu“.

Návštěva mexického prezidenta ve Washingtonu ještě nebyla stanovena. Trumpův zeť a hlavní poradce Jared Kushner letěl do Mexika minulý týden ve snaze snížit napětí mezi oběma stranami.

Trump se v polovině dubna v Peru zúčastní summitu amerických zemí, který sdružuje hlavy států z třiceti zemí kontinentu a Karibiku. Spekuluje se, že by to mohla být příležitost po první jeho setkání s Nietem alespoň na neutrální půdě.