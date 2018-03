Historická schůzka. Trump se setká s Kimem, KLDR pozastaví jaderné zkoušky

Kim má zájem sejít se s Trumpem „co nejdříve“, řekl jihokorejský emisar Čchong Ui-jong, který Kimovo pozvání ke společnému jednání v Bílém domě tlumočil. Čchong Ui-jong se v pondělí zúčastnil schůzky se severokorejským vedením a řekl, že severokorejský vůdce je prý „oddán denuklearizaci“ Korejského poloostrova, Pchjongjang se zavázal, že se zdrží jaderných a raketových testů.

Podle prvních reakcí amerických médií by první schůzka nejvyšších představitelů USA a KLDR znamenala dramatický průlom ve snaze vyřešit mnohaletý krizový stav na Korejském poloostrově. Trump a Kim si během loňského roku vyměňovali ostré slovní výpady, které vyvolávaly obavy z možné války.

Do poslední chvíle utajované ústní poselství od severokorejského vůdce adresované Trumpovi tlumočila delegace z Jižní Koreje ve čtvrtek v Bílém domě. „Řekl jsem (Trumpovi), že při našem setkání severokorejský vůdce Kim Čong-un prohlásil, že je oddán denuklearizaci. Zavázal se, že Severní Korea se zdrží jakýchkoli dalších jaderných nebo raketových testů. Vyjádřil zájem setkat se co nejdřív s prezidentem Trumpem. Ten naše informace ocenil a řekl, že se s Kim Čong-unem setká do května, aby dosáhl denuklearizace,“ řekl novinářům Čchong, který je bezpečnostním poradcem jihokorejského prezidenta.

Denuklerizace Severní Koreje

Nátlak na Severní Koreu bude nicméně pokračovat, než svá prohlášení KLDR promění v konkrétní činy, upozornil Čchong. Jeho slova potvrdil i Bílý dům. Na „denuklearizaci Severní Koreje“ se prý Trump těší, mezitím ale musejí veškeré sankce dál trvat.

„Prezident Trump si velmi cení hezkých slov jihokorejské delegace a prezidenta Mun Če-ina. Přijme pozvání ke schůzce s Kim Čong-unem na místě a v čase, které budou dohodnuty. Těšíme se na denuklearizaci Severní Koreje. Mezitím veškeré sankce a maximální nátlak musejí zůstat v platnosti,“ uvedla v prohlášení mluvčí prezidenta Trumpa Sarah Sandersová.

Dohodu o setkání s Kimem komentoval na twitteru i sám Trump. „Kim Čong-un mluvil s jihokorejskými činiteli o denuklearizaci, nikoli jen o zmrazení. Během této doby nebudou žádné severokorejské raketové testy. Bylo dosaženo velkého pokroku, ale sankce zůstanou, dokud nebude dohody dosaženo. Schůzka se plánuje!“ napsal prezident.

Podle jihokorejského poradce musejí pokračovat i americko-jihokorejské vojenské manévry, což prý Kim bere na vědomí. Washington a Soul jsou podle Čchonga optimisty v tom, že diplomatický proces může prověřit možnost mírového řešení korejského problému.

Čchong ve čtvrtek ve Washingtonu v doprovodu šéfa jihokorejské rozvědky So Huna několik hodin jednal s velkou skupinou amerických činitelů včetně bezpečnostního poradce Bílého domu Herberta McMastera, ministra obrany Jima Mattise a šéfa rozvědek Daniela Coatse.

Severní Korea už v minulých dnech oznámila, že je připravena jednat se Spojenými státy o denuklearizaci a normalizaci vztahů. Oba korejské státy se rovněž podle Pchjongjangu dohodly, že koncem dubna po více než deseti letech uspořádají ve vesnici Pchanmundžom v hraničním demilitarizovaném pásmu vrcholnou mezikorejskou schůzku.