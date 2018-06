Valachová navrhuje, aby jistá místa ve školkách měly aspoň tříleté děti

Valachová představila svoji vizi zajistit místa ve školkách alespoň pro tříleté děti sněmovnímu školskému výboru již koncem dubna, setkala se ovšem s nepochopením. Přesto nyní návrh zpracovala do písemné podoby a tento týden se tak objevil mezi pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovny. Sněmovna se jím tedy bude muset zabývat.

Valachová navrhuje, aby od roku 2020 školky garantovaly místo dětem, kterým budou do konce kalendářního roku tři roky. Bere to jako kompromis k návrhu předsedy sněmovního školského výboru Václava Klause mladšího (ODS), podle kterého má být zrušeno přednostní přijímání dvouletých dětí. Změna zákona prošla ve Sněmovně prvním čtením.

„Navrhovaná změna vychází vstříc praxi, kdy především ředitelky a ředitelé mateřských škol, a pochopitelně také učitelky v těchto předškolních zařízeních, právem požadují vyšší míru předvídatelnosti nároků, které jsou ze strany státu a případně ze strany zřizovatelů na tato zařízení kladeny v případě předškolního vzdělávání dětí mladších tří let. K těmto nárokům je však nutné přesněji, než je tomu dosud, také definovat podmínky, za kterých mají být plněny,“ píše Valachová v důvodové zprávě.

Podle ní novela zajistí také právní jistotu a předvídatelnost ředitelkám a ředitelům mateřských škol v tom, kdy a jak mohou rozhodnout o nepřijetí dítěte mladšího tří let.

„S výjimkou zmíněného manuálu z ledna 2016 se totiž příslušné orgány doposud tváří, že snad děti mladší tří let v mateřských školách nejsou, a když, tak zřejmě ‚ze svobodné vůle paní ředitelek mateřských škol‘ s tím, ‚ať si poradí, jak umí‘. A to včetně financování potřebných samostatných tříd, dalších úvazků, úpravy postavení chův u takových dětí, včetně možnosti samostatné péče, organizace dne mladších dětí a podobně,“ dodává Valachová.

„Pozměňovací návrhy vedou k tomu, že se snaží moji novelu, když ne úplně zvrátit, tak alespoň trochu zachovat to, co podle mého bylo v zákoně špatně. Doufám, že tyto názory zůstanou v minoritě tak jako na minulém zasedání školského výboru,“ sdělil iDNES.cz Václav Klaus mladší.

Garanci míst pro tříleté označil Klaus jako salámovou metodu. „Je to parlamentní politika, Valachová si trvá na svém a když vidí, že je v menšině, zkouší to jinak, ale nechci to víc komentovat,“ dodal.

Dětské skupiny součástí předškolního vzdělávání

Valachová dále navrhuje, aby do předškolního vzdělávání byly zahrnuty dětské skupiny, které by poskytovaly další místa. Navrhuje, aby obce mohly zřizovat dětské skupiny, pokud školky nebudou kapacitně stačit, aby tak byla zajištěna předškolní péče pro děti mladší tří let.

„Tento postup umožní na jedné straně zajistit služby péče o děti v předškolním věku zvláště tam, kde jsou nedostatečné kapacity mateřských škol, na straně druhé však umožní tuto službu zajistit při významně nižších investičních i provozních nákladech. Úprava je vstřícná i k rodičovské veřejnosti, neboť nabízí předvídatelně provázání možností zajištění předškolní péče o děti mladší tří let v obci nejen formou mateřské školy, ale i dětské skupiny, podle rozhodnutí obce,“ píše Valachová.

Pokud školský výbor zruší povinnost školek přijímat dvouleté děti, vyzve vládu, aby zajistila financování dětských skupin.

„Myslím, že hlídání dětí by se neměly montovat do školského zákona. V legislativní podobě by měly být až ve chvíli, kdy to bude připraveno, bude na tom panovat shoda a bude to dávat smysl,“ uvedl Klaus.

Školský výbor se znovu sejde příští týden, 20. června, kdy se bude pozměňovacími návrhy zabývat.