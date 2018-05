Stát by mohl financovat dětské skupiny, pokud se postarají o dvouleté

Zatímco před dvěma lety bylo dětských skupin kolem stovky, nyní jich je už kolem šesti set padesáti a jejich počet stále roste. Nad jejich budoucností se však smráká, neboť evropské dotace, z nichž je většina skupin financována, za dva roky vyschnou.



Další vývoj skupin může ovlivnit diskutovaná podoba zákona, podle něhož mají mít školky povinnost přijímat dvouleté děti. Sněmovní školský výbor bude 9. května jednat o tom, zda tuto povinnost zrušit, jak navrhují poslanci ODS. Pokud se tak stane, vyzve výbor vládu, aby místo toho zajistila financování dětských skupin, které by měly být alternativou pro děti mladší tří let.

Dětské skupiny Dětské skupiny jsou určeny dětem od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

Zřizovatelem může být zaměstnavatel (pro děti svých zaměstnanců), územní samosprávný celek, nestátní nezisková organizace, vysoká škola nebo církev.

V dětské skupině může být v jeden okamžik maximálně 24 dětí, ale je možné místa sdílet.

Skupiny jsou dnes financovány z evropských dotací (které však za dva roky skončí), školného nebo kombinace obou zdrojů.

V Česku je asi 650 skupin, v nichž je zapsáno kolem osmi tisíc dětí. Skupiny jsou však nerovnoměrně rozloženy – např. ve Středočeském kraji je 132 skupin, zatímco v Karlovarském pouze čtyři.



„Dětské skupiny byly v debatě o dvouletých dětech od začátku stranou zájmu a teď se ukazuje, že tato služba je dobrým a levnějším řešením pro všechny – jak zřizovatele, tak rodiče dětí, kteří chtějí pracovat, i pro samotné děti, které v nich dostanou adekvátní péči,“ řekla iDNES.cz poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Jediný pozměňovací návrh předložila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), která navrhuje, aby školky garantovaly místa pro děti, které dosáhnou tří let do konce kalendářního roku. Mladším dětem by se pak vytvářela místa právě prostřednictvím dětských skupin, jež by finančně podporoval stát.

Až vyschnou dotace

„Dětskou skupinu provozujeme z evropských dotací už dva roky. Od roku 2020 nemáme zajištěné peníze, ale ministerstvo práce údajně připravuje finanční pomoc, takže doufáme, že budeme financovaní podobně jako státní mateřské školy,“ popisuje nejistotu ředitelka dětské skupiny Bublinka Renata Höklová.

Ve skupině je deset dětí, jejichž rodiče platí měsíčně zhruba tři tisíce korun při plné docházce, tedy deseti hodinách pětkrát týdně. Z evropských fondů má skupina schválenou dotaci ve výši 2,4 milionu korun na dva roky, která však závisí na využívání služeb. Na jedno dítě tak připadá z dotací asi deset tisíc měsíčně. Pokud by byly dotace bez náhrady zrušeny, museli by rodiče zaplatit měsíčně třináct tisíc, nebo skupinu rozpustit.

„Nastane tak situace, kdy většina dětských skupin bude muset skončit,“ obává se jednatelka spolku Jesle, školky, dětské skupiny Kateřina Francová, podle níž nebude možné udržet stávající skupiny za snížené poplatky.



Zvyšující se školkovné přitom řada rodičů řeší už dnes. „Zájem o dětské skupiny vzrůstá. Poptávka výrazně převyšuje možnosti dotací, které jsou na tyto účely poskytovány z peněz Evropské unie. Tím pádem roste školkovné a rodiče řeší, jestli si to mohou dovolit,“ popisuje poslankyně Adamová. „Pokud školkovné dosahuje více než třetiny minimální mzdy, tak začínají přemýšlet, jestli se jim návrat do práce vyplatí a pak raději řada maminek zůstává doma celé tři roky,“ dodává.

Z Evropského sociálního fondu bylo pomocí pěti výzev dětským skupinám rozděleno přes 3,75 miliardy korun. „O výzvy byl vždy enormní zájem a alokované částky byly vyčerpány během několika hodin. Vzhledem k zájmu byly alokované částky navyšovány s cílem uspokojit co největší počet žadatelů,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

„Přijde mi, že se financování dětských skupin začalo řešit za pět minut dvanáct. Nezbývá nám než vyčkávat, jak se zákonodárci rozhodnou. Kdyby měly dětské skupiny zaniknout, tak to bude hrozné – spousta dětí nebude mít kam jít, protože všechny děti nemohou školky pojmout,“ sdělila vedoucí dětské skupiny BONA Barbora Hancová.

Skupinám by mohla přibýt povinnost zajistit dětem jídlo

Kromě financování však dětské skupina možná čeká i další změna. Podle informací iDNES.cz zvažuje ministerstvo novelizaci, jež by skupinám ukládala povinnost zajistit dětem stravování. Dnes si jídlo nosí většinou z domova.

„Pokud budou povinné jen obědy, nebudeme s tím mít problém, protože je už dětem zajišťujeme. Ovšem v případě svačin už to bude komplikované, protože ty si děti nosí vlastní a ne každý dodavatel dodává kromě obědů i svačiny. Navíc jsou na to rodiče zvyklí a jsou rádi, že dětem mohou sami připravit svačinu, která je pro ně vhodná,“ komentuje záměr ředitelka Höklová.



„My zajišťujeme celodenní stravování, ale obecně se domnívám, že způsob stravování by neměl být zákonně regulován a provozovatelé dětských skupin a rodiče by měli mít možnost výběru,“ myslí si jednatelka Francová.



„Zákon o dětských skupinách má být benevolentní. Pokud se do něj bude razantně zasahovat a budou nové požadavky, bojím se, že systém bude opět méně přístupný a spousta zřizovatelů si rozmyslí, zda v tom pokračovat,“ dodává poslankyně Adamová.