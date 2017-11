Topolánek může podle ODS pomoci narušit pakt Zemana s Babišem

Topolánek, který stál v čele vlády do roku 2009 a jeho vláda padla v době předsednictví České republiky v Evropské unii, získal pro svou kandidaturu na Hrad potřebnou podporu deseti senátorů, z toho pěti členů senátního klubu občanských demokratů. Na poslední chvíli, protože jen do úterý 7. listopadu do šestnácti hodin mohou zájemci o Hrad, kteří získají padesát tisíc podpisů občanů, nebo dvaceti poslanců, nebo deset senátorů, podat kandidaturu.

„V době, kdy se ukazuje jasný mocenský pakt Zeman - Babiš, považuje výkonná rada ODS Mirka Topolánka za nestranického kandidáta, který je schopen tomuto nebezpečí čelit. Mirek Topolánek má jak potřebné zahraničně politické zkušenosti, tak vnitropolitické znalosti a je zastáncem silné euroatlantické vazby,“ citoval šéf ODS Petr Fiala z přijatého stranického usnesení.

Zeman například, když pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády, řekl, že i kdyby první pokus šéfovi ANO nevyšel a nedostal by důvěru, dal by mu takovou šanci i podruhé a fakticky mu tak vystavil bianco šek. Před pár dny dokonce Zeman přišel s myšlenkou, kdyby padla vláda třikrát, mohl by ji nechat vládnout i bez důvěry až do konce volebního období. Když se od takové možnosti všichni politici, včetně Babiše, distancovali, bral Zeman v pondělí zpátečku. Byla to podle něj pouhá nadsázka.

ODS v pondělí řekla, že nestaví do volby svého vlastního kandidáta a že jejím prvořadým cílem je, aby nebyl zvolen Miloš Zeman, a to kvůli jeho nebezpečnému přístupu k výkladu ústavních pravomocí i kvůli problematickému výkonu úřadu hlavy státu.