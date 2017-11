Topolánek má vize, je nejlepší, říká senátorka, která ho posílá na Hrad

„Absolutně nejlepší, znám ho od roku 2000 a vím, že by byl důstojný představitel tohoto státu. Je to nesmírně vzdělaný člověk, který má politické vize,“ řekla iDNES.cz o Topolánkovi senátorka Filipiová, jedna z těch, kdo podepsali jeho kandidaturu.

„Pět senátních klubů. Asi to dám. Šílené rozhodnutí. Srdce nad rozumem,“ predikoval už v neděli večer na Twitter bývalý předseda vlády i ODS Topolánek, že potřebných deset hlasů pro kandidaturu na Hrad sežene.

A senátor Tomáš Grulich z ODS, serveru Aktuálně.cz sdělil, že nominační listinu podepsal jako desátý. Další, kdo se k Topolánkově kandidatuře přihlásil, byl další senátor ODS Zdeněk Nytra. Sám Topolánek počet podpisů ještě nekomentoval, na dotaz iDNES.cz zatím neodpověděl.



Podle šéfa ODS je to vážný kandidát. Spojoval ho s buranstvím

Večer o kandidatuře Topolánka bude jednat vedení ODS. „Do prezidentské volby vstupuje nový kandidát s politickými zkušenostmi a zahraničněpolitickým rozhledem. A je zřejmé, že jde o vážného kandidáta. Už mnohokrát jsem řekl, že ODS si přeje výměnu na Pražském hradě a i povolební události ukazují, jak je to důležité,“ uvedl pro iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala.

Ještě těsně před volbami měl ale pro jednoho ze svých předchůdců jiná slova. „Za Mirka Topolánka jsme měli nálepku jakési buranské strany, která se točí kolem bohatství a starosti lidí ji nezajímají,“ napsal Fiala ve své knize Profesor na frontové linii.

Naopak jen slova uznání má pro Topolánka šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Byl to dobrý premiér a respektovaný předseda Rady Evropské unie. Jen díky němu ratifikovala Česká republika Lisabonskou smlouvu,“ komentoval Topolánkovo rozhodnutí kandidovat Kalousek. Bylo pro něj ctí být v Topolánkově vládě, která padla v roce 2009.



Do boje o Hrad může vstoupit ještě i Okamura

Kandidátů na Hrad, kteří nasbírali padesát tisíc podpisů občanů, nebo mají potřebnou podporu od dvaceti poslanců či deseti senátorů, je zatím devět. Desátým může být ještě šéf SPD Okamura, pokud nebude spokojen s výsledkem své pondělní schůzky s prezidentem.

Okamurova SPD usiluje o vstup do vlády, ale hnutí ANO o koalici s SPD nestojí. Zeman ale může mít vliv na rozhodování šéfa ANO Andreje Babiše a může se za Okamuru přimluvit.

„Cílem každé strany by mělo být prosazovat na maximum program, který slíbila voličům, a to je možné prosazovat v maximální možné míře, jenom když jsme součástí vlády,“ uvedl lídr SPD. Když se mu nepodaří získat příslib, že by se jeho hnutí do vlády nakonec mohlo dostat, může Zemanovi zkomplikovat jeho obhajobu, protože podporovatelé obou se zčásti překrývají.



Potřebné podpisy občanů mají kromě Zemana i bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček. Podporu od poslanců získali exšéf Škody Auto Vratislav Kulhánek, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek a předseda strany Rozumní Petr Hannig. S podporou senátorů kandidují bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a vysokoškolský učitel Marek Hilšer.