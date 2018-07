TOP 09 zkouší zrušit EET, žaloby na Babiše se Kalousek nevzdal

„Jediný cíl, který byl naplněn, je, že to výrazně zvýhodnilo velké firmy a řetězce proti malým obchůdkům a malým hospůdkám. Poškodilo to nejvíc ty nejmenší podnikatele, kteří dokonce v řádu stovek zavírali své živnosti. V této zemi by neměli být likvidováni malí podnikatelé,“ řekl Kalousek.

Jiný návrh, který by EET nezrušil, ale jen osekal, představili v minulých dnech Piráti. EET by se podle jejich návrhu netýkala těch, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty a jejich obrat za posledních 12 měsíců tedy nepřekračuje jeden milion korun.

„EET lze možná dočasně zmírnit nebo pozměnit, ale pro svobodné podnikatelské prostředí je nutné takovou šikanu zcela zrušit. Dělá ze všech podnikavých lidí už dopředu podezřelé a zatěžuje je zbytečnými kontrolami. Stát by měl zavést jedno inkasní místo a přehlednou daňovou soustavu, jak jsme v minulosti navrhovali,“ řekl Kalousek.



TOP 09 také navrhuje zcela vyškrtnout z trestního zákoníku trestný čin přípravy krácení daně. Za podezření, že se ke krácení daní chystají, dnes hrozí podnikatelům až desetileté vězení. Přitom není jasně vymezeno, co je daňová optimalizace a co už příprava trestného činu. „Jedná se o snadno zneužitelný instrument,“ uvedl první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

„Výroky, že kvůli mě umírali lidé, nemohu přejít,“ uvedl Kalousek

Kalousek potvrdil, že pokračuje příprava žaloby na premiéra Andreje Babiše, k níž chce přistoupit poté, co o něm předseda vlády před hlasováním o důvěře mimo jiné řekl, že je „ožrala“ a „zloděj zlodějský“.

„Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud předseda vlády nepravdivě mě obvinil z kriminálních činů, tedy že jsem rozkrádal ministerstvo obrany a že kvůli mě umírali lidé na padácích, tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští,“ uvedl šéf poslanců TOP 09.

Bude postupovat podle občanského zákoníku, jedná se o soukromoprávní spor. „Omlouvám se, že to nebudu dělat online v přímém přenosu. Já jsem tu věci předal svému právnímu zástupci, on bude postupovat tak, aby nejlépe ochránil moje práva,“ řekl Kalousek.