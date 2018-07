Piráti proti EET. Chtějí osvobodit podnikatele s ročním obratem do milionu

„Ve Sněmovně je vládní návrh novely EET, který zavádí třetí a čtvrtou vlnu a současně v rámci toho návrhu je zmírnění pravidel pro nejmenší živnostníky. My ale nechceme třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. Nemyslíme si, že to bude efektivní nástroj v boji s podvody. Nechceme ale, aby nás ANO obviňovalo, že blokujeme zmírnění pravidel pro živnostníky, z toho důvodu podáváme paralelně svůj návrh,“ vysvětluje člen rozpočtového výboru Ferjenčík.

Ve Sněmovně se nedávno hlasovalo o podobném návrhu, tedy aby ti, jichž se netýká DPH, nepodléhali ani elektronické evidenci tržeb. Návrh iniciovalo hnutí STAN, ale těsnou většinou ho zamítli poslanci ANO, ČSSD a KSČM. A to ještě před tím, než byla hotová dohoda o druhé vládě Andreje Babiše, kterou složily ANO a ČSSD.

„Komunisté nejsou vázáni koaliční smlouvou, takže uvidíme, jak se k tomu postaví KSČM. Za druhé si myslím, že zdaleka ne všichni sociální demokraté jsou nadšeni z té koalice,“ argumentuje Ferjenčík, že má smysl zkusit EET osekat.



Vláda paralelně prosazuje vlastní představu úpravy EET, podle níž by podnikatelé, u nichž hotovostní platby nepřevýší 200 tisíc korun, nemuseli být připojeni k internetu a posílat okamžitě údaje o tržbách. Vláda navrhuje i snížení DPH, přičemž její návrh se týká i piva či vodného a stočného. Sněmovna by to mohla začít řešit už příští týden.

Podnikatelé, jejichž hotovostní platby nepřesahují 200 tisíc korun a mají nejvýše dva zaměstnance, by nově mohli evidovat tržby offline, když o to sami požádají. „Bude to svobodné rozhodnutí živnostníka,“ řekla v parlamentu ministryně financí Alena Schillerová. Ti, kdo by chtěli začít evidovat tržby offline a splňovali by pro to podmínky, by ale museli využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách.



„Hranice 200 tisíc je směšná. Když si vezmeme někoho, kdo třeba prodává na trzích, tak těch 200 tisíc, to je výdělek nějakých 18 tisíc za měsíc. To dělá při marži cca 30 procent příjem 6 tisíc měsíčně čili reálně to vylučuje z EET jenom lidi, co mají příjem do 6 tisíc měsíčně, což jsou z hlediska státu úplně směšné peníze. Je podle nás také úplný nesmysl, že si někdo bude chodit na finanční úřad vyzvedávat nějaké státem připravené účtenky,“ řekl iDNES.cz Ferjenčík.

Návrh Pirátů nejprve posoudí vláda, poté se jím bude zabývat parlament.