Pospíšil: Slušný prezident by uctil oběti komunismu, Zeman jede na sjezd KSČM

„Každý slušný prezident země by šel uctít oběti komunismu k památníku Milady Horákové, hovořil by o zločinech komunistického režimu a vybízel k poučení z minulosti. Miloš Zeman ale jede na sjezd KSČM,“ uvedl Pospíšil.

„Jiří Pospíšil ve čtvrtek totálně prohrál debatu v pořadu ČT Máte slovo a tak se dnes snaží píárově zachraňovat situaci. O oběti komunismu mu evidentně vůbec nejde. Ve čtvrtek večer měl možnost se mě zeptat přímo z očí do očí. Nic. Teď ukazuje prachbídnou politickou kulturu a zbabělost. Uráží navíc člověka, který byl za komunistů třikrát za své názory vyhozen z práce. Uráží autora slavného článku Prognostika a přestavba, který vyvolal rozruch v předlistopadové době svou odvážnou otevřeností a zaujal i Václava Havla,“ reagoval pro iDNES.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Zeman tento týden při návštěvě šéfa komunistů Vojtěcha Filipa na Hradě řekl, že zamíří 21. dubna na sjezd KSČM do Nymburku. Komunisté mají hrát klíčovou roli pro druhou vládu, kterou se snaží sestavit premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš.

Jediná varianta, která je podle Babiše nyní na stole, je možná koalice ANO s ČSSD, tolerovaná komunisty. Dohromady by se mohla opřít o 108 hlasů. Jednání Babiše s novým vedením sociální demokracie bude pokračovat příští týden. „Komunisté nikdy nebyli tak blízko moci jako dnes,“ varoval Pospíšil.

„Únorový převrat proběhl sice už před 70 lety, ale lidé by neměli zapomínat, co to naší zemi přineslo. Nebezpečí z vlády pár vyvolených vůdců je dnes největší od sametové revoluce. Chci proto všechny vyzvat, aby si události roku 1948 připomněli a připojili se stejně jako my k některé z mnoha akcí, které se budou v neděli konat po celé zemi,“ uvedl šéf TOP 09.

Komunistický režim po 25. únoru 1948 popravil 248 lidí z politických důvodů, čtyři a půl tisíce lidí zemřelo ve vězeních, 200 tisíc lidí komunisté uvěznili za jiný politický názor a téměř tři stovky lidí režim zabil při pokusu překročit hranice a odejít ze země.

Pospíšil v Partii: Mocenský pakt těžko někdo rozbije (4. 2. 2018):

VIDEO: Mocenský pakt těžko někdo rozbije, říká Jiří Pospíšil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu