ČSSD je první, kdo nám řekl, že by s námi šel do vlády, uvedl Babiš

16:06 , aktualizováno 17:23

Nový šéf ČSSD Jan Hamáček řekl premiérovi v demisi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, že sociální demokracie je připravena jít do vlády s hnutím ANO. „Je to první strana, která řekla, že by s námi šla do vlády,“ uvedl Babiš. „Neřešili jsme žádná křesla, neřešili jsme žádné personálie, diskutovali jsme hlavně o programu,“ řekl Hamáček.