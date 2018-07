Elitní policisté lobbistu Horáčka stíhají, jejich kolegům prodal auta

Firmy blízké Horáčkovi, přes které tečou veřejné stamiliony Firmy napojené na podnikatele Tomáše Horáčka obchodují ve velkém se státem. Na ministerstva, do nemocnic, státním i městským podnikům, úřadům i policii dodávají od techniky přes léky, až po zajištění ostrahy nebo úklidu. První chráněná dílna

Největší ze všech firem napojených na Horáčka. Pro stát zajišťovala vše od svozu kamení, přes ostrahu a úklid, posypovou sůl až třeba po zdravotnické přístroje. Celkem se státem za poslední dva roky uzavřela smlouvy za 653 milionů korun. Tender Consortium

Zaměřuje se především na dodávky sanitek, ale i rekonstrukce kuchyní v sociálních zařízeních. Policejnímu prezidiu však dodala také třeba mobilní analytickou laboratoř. Vznikla v roce 2016 v dubnu a už v říjnu začala získávat první zakázky. Celkem se státem uzavřela smlouvy za 106 milionů korun. Medicoline Společnost sice vznikla reálně až v červnu 2016, ale v srpnu už podepisovala první smlouvy s nemocnicemi. Od té doby uzavřela se státem smlouvy za 55 milionů korun. Za ty dodávala ultrazvuky, polohovací postele i porcelánové talíře. J&T Česká republika

Společnost začala státu dodávat až loni v květnu, přesto stačila od té doby uzavřít smlouvy přibližně za 20 milionů korun. Od záchranky v Jihočeském kraji však také nakoupila šest sanitek. V dalších institucích opravovala kamerové systémy, uklízela či hlídala recepci. VIPcars Česká republika

Jediná firma, která se specializuje pouze na jednu oblast - dodává auta. A to od domovů pro seniory přes policii až po ministerstvo obrany. Hodnota jejích dodávek od roku 2016 přesáhla 50 milionů korun. Active Vision

Důležitá společnost, která se specializuje na vyvolávací systémy v nemocnicích, na kterých promítá i reklamu. Reklamní prostor zdarma nabízí i politikům jako sponzorský dar. Státu ale dodávala také dorozumívací zařízení či dieselagregát. ARM SE

Firma získala jedinou veřejnou zakázku, a to Nemocnici Na Bulovce, jejíž exředitelka Andrea Vrbovská je nyní stejně jako Horáček ve vazbě. Dodala sem regulátory elektrické energie skoro za 900 tisíc korun. Svět zdraví SE

Také tato firma získala jedinou zakázku. A také od Bulovky. V roce 2016 sem firma dodala bifázické defibrilátory. Oxyo

Lidé napojeni na Horáčka zde vlastní pouze poloviční podíl. Firma však získala pouze tři menší veřejné zakázky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové si od ní objednávaly léky. Chironax – Diz

Firmě se daří především v různých domovech pro seniory a také na Bulovce, kam dodávala zdravotnické přístroje. Zajišťuje i kurzy první pomoci. Centrální dodavatelská Do nemocnic a domovů pro seniory dodala nábytek, pračky či osvětlení. Od loňského prosince dodala celkem šest zakázek téměř za 6 milionů korun. Therapy & Medical Systems Firma vznikla loni v říjnu, v prosinci si na Bulovce pronajala do dubna roku 2025 prostor k provozování přístroje ochlazující hlavu pacientům podstupujícím chemoterapie. Sky & Limited SE

Letos se státem uzavřela smlouvu na nákup zámku Dívčí hrad v Moravskoslezském kraji. Medical Data Transfer

Společnost napojená na Horáčka zde vlastní jen čtvrtinový podíl. Firma poskytuje datové služby nemocnicím i Univerzitě Karlově. HTS-RP, s.r.o.

Další společnost, která vznikla až loni na podzim. Letos však uzavřela s firmou Jihoměstská majetková (vlastněná Prahou 11) smlouvu na montáž kuchyňského nábytku v 70 bytových jednotkách v komplexu Zahrady Opatov.