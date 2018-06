Razie ve zdravotnictví už má devět obviněných, některé čeká vazba

„Policejní orgán rozhodl o stíhání dalších čtyř fyzických osob a jedné právnické osoby, a to pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplacení a přijetí úplatku,“ řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Celkem tak policie v současnosti stíhá devět lidí a dvě firmy a zadrženo je podle Bradáčové šest lidí. „U dvou z nich se pak státní zástupce rozhodl, že u nich stále trvají důvody vazby, a tedy podá návrh na jejich vzetí do vazby,“ doplnila Bradáčová.

U těchto obviněných totiž hrozí, že by mohli ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. U jednoho z nich také panuje obava, že by mohl mohl pokračovat v trestné činnosti. O návrhu na vzetí do vazby by měl do nedělního rána rozhodnout Obvodní soud pro Prahu 5.

Server iRozhlas.cz uvedl, že mezi obviněnými je ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák, severočeský podnikatel Tomáš Horáček nebo exmanažer společnosti Eurest Martin Tvrdoň.

Stíhání čelí také nástupce Eurestu, společnost Compass Group Czech Republic, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Stříteský a manažerka společnosti Veřejné zakázky s.r.o. Jitka Ulrichová.

Středobodem kauzy má být podnikatel ve zdravotnictví Horáček

Za ústřední postavu celého případu kriminalisté údajně považují Horáčka. MF DNES o společnostech kolem tohoto podnikatele za poslední rok psala několikrát. Hlavně o tom, že získávají v českých nemocnicích zakázky, na nichž reálně téměř nepracovaly. Většinu zakázek předávaly dál svým subdodavatelům.

Obzvlášť dobře se společnosti HTC Corporate Group, v níž policisté rovněž zasahovali, dařilo v Nemocnici Na Bulovce. Zdejší bývalou ředitelku Andreu Vrbovskou odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z vedení nemocnice právě kvůli blízkým vztahům s podnikatelem Horáčkem. I u ní už policisté byli.

Dle serveru iRozhlas.cz policisté mimo jiné Horáčka viní z toho, že po manažerovi cateringové firmy žádal úplatek 4,5 milionu korun za to, že vyhraje zakázku na stravování v nemocnici Na Františku. Když ho nedostal, nemocnice zakázku zrušila. Takových případů policisté zaznamenali více.

Firmy navázané na Horáčka získávaly Na Bulovce zakázky na všechno možné – od vjezdového systému na parkoviště přes ochranku budovy, servis výtahů, vyvolávací systémy až třeba po dodávky ultrazvuků či chromatografů.

Kriminalisté provedli razie na desítkách míst

Ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák se pak podle policie podílel na manipulacích se zakázkou na stravování, úplatek pět milionů korun měl podle serveru Seznam Zprávy dát někdejší manažer cateringové firmy Eurest Tvrdoň. Nástupnická společnost Eurestu, firma Compass Group, obvinění odmítla komentovat.



Vedle nemocnic Na Františku a Na Bulovce zasahovali od čtvrtka detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu také na dalších místech. Zajímali se o desítky míst v Praze a ve středních Čechách, povolení k domovním prohlídkám zmiňuje 39 domovů pro seniory a další sociální zařízení. Policisté se zabývají veřejnými zakázkami například na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních automobilů.