Exministr věští Zemanův návrat do ČSSD. Fakticky ji převezme, tvrdí

Sociální demokraty čeká 18. února volební sjezd v Hradci Králové a znovuzvoleného prezidenta na něj pozval úřadující šéf strany Milan Chovanec. Zeman s účastí na sjezdu ČSSD, kterou v devadesátých letech přivedl do vlády a udělal z ní nejsilnější stranu v zemi, počítá. ČSSD Zeman opustil v roce 2007 a nyní je čestným předsedou nepříliš úspěšné Strany práv občanů.

„Nejsem lhostejný. Se vší vážností říkám, že mne katastrofa sociální demokracie zasáhla. Jako bývalého předsedu, který tuto politickou stranu dovedl do Strakovy akademie,“ napsal před pár dny Zeman v pozdravu platformě Zachraňme ČSSD, která se sešla v Táboře a která burcovala za to, aby strana v prezidentské volbě podpořila Zemana.

Zeman je víc sociální demokrat, než jiní, uvedl Hašek

„Na rozdíl od jiných si myslím,že Miloš Zeman sice nemá několik let členskou průkazku, ale je ještě stále sociálním demokratem více než někteří její držitelé a budoucnost ČSSD mu není lhostejná . A z této pozice mohou vycházet i budoucí vztahy ČSSD a Miloše Zemana,“ komentoval Hašek nápad Tlustého o návratu Zemana do strany a to, že se ji pokusí ovládnout a dostat do vlády.

Vlastimil Tlustý

Tlustý byl v éře opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS, když byl Zeman premiérem, šéfem poslanců občanských demokratů a rozpočtového výboru Sněmovny, v roce 2006 ministrem financí menšinové vlády Mirka Topolánka, a později pomohl opozici druhou Topolánkovu vládu potopit. Teď předvídá, že Zeman poté, co znovu ovládne ČSSD, následně „vyexpeduje“ nebo zbaví ve straně vlivu všechny ty, kdo ho zradili v roce 2003. To Zeman prohrál při svém prvním pokusu získat post prezidenta a na deset let se stáhl na Vysočinu.

Jeho odvážná předpověď končí tím, že Zemanovi se podaří stranu vrátit na podporu přesahující 25 procent, a popřál prezidentovi, aby se mu to povedlo.