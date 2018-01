Katastrofa strany mě zasáhla, napsal Zeman platformě Zachraňme ČSSD

Text Zemanova dopisu členům platformy, která usiluje o to, aby o novém předsedovi i o případné účasti ve vládě rozhodli všichni členové ČSSD, zveřejnil bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Právě on spolu s dalším bývalým hejtmanem z jižních Čech Jiřím Zimolou či poslancem Jaroslavem Foldynou na začátku ledna platformu Zachraňme ČSSD představili.

Zeman v dopise připomíná, že už přes deset let není členem sociální demokracie a že za takové situace by mohl být k osudu nejstarší levicové strany lhostejný a jen pozorovat dramatický osud sociální demokracie.

„V uplynulých letech v sociální demokracii došlo k likvidaci názorových proudů. Kdokoliv, kdo projevil odlišný postoj, byl mediálně dehonestován a v závěru odstraněn,“ napsal Zeman.

Síla strany, která si 18. února na sjezdu v Hradci Králové zvolí nové vedení, je podle prezidenta a bývalého předsedy ČSSD v různosti názorů. „Proto jsem velmi rád, že jste se v Táboře sešli a rozhodli se sociální demokracii podat pomocnou ruku. Je to odvážné a je to dobře. Naše vlast potřebuje diskusi, naše vlast potřebuje opravdovou levici,“ napsal Zeman a radí svým bývalým stranickým kolegům, aby jejich programem byl člověk, na něj spoléhali a nenechali se odradit ani útoky médií.

Platformu Zachraňme ČSSD založili z části lidé, kteří se dostali do křížku s expremiérem Bohuslavem Sobotkou, když se ho na podzim 2013 neúspěšně pokusili odstranit z vedení strany. A přívrženci současného prezidenta, který je nakloněn vzniku vlády založené na spolupráci ANO, ČSSD a KSČM.



Podle platformy by se strana měla vrátit k myšlenkám, které prosazovala. Například ke zdanění církevních restitucí či posílení daňové progrese.

ČSSD se stala „stranou papalášů“, řekl Foldyna

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské si sociální demokracii zprivatizovali aparátčíci. A k druhému kolu prezidentské volby mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem řekla, že ona podpoří současného prezidenta.

„Je to bytostný vlastenec, a proto budu volit Miloše Zemana,“ uvedla Stráská. I podle poslance Jaroslava Foldyny se ČSSD stala „stranou papalášů“.

Exhejtman Zimola se zdráhal účastníky setkání v Táboře oslovit tradičním sociálnědemokratickým oslovením přítel. „V posledních letech naše strana udělala hodně proto, abychom původní význam slova přítel v podstatě devalvovali,“ řekl Zimola.

Byla to narážka na to, že už od devadesátých let, kdy byl ještě předsedou ČSSD Zeman, a ještě více poté, co prohrál při volbě prezidenta v roce 2003, se sociální demokracie utápí ve vnitrostranických půtkách. „Poplach, za minutu dvanáct,“ řekl Hašek. ČSSD má po loňském mizerném volebním výsledku jen patnáct křesel ve Sněmovně a její význam výrazně poklesl.

„Nebudeme si nic nalhávat, naše strana není v nejlepší kondici,“ řekl Zimola. „Žili jsme si ve vatičce, v klídku, politickou konkurenci jsme moc nebrali na vědomí, a tak jsme se nestačili divit, když do toho našeho poklidného rybníčku vplula dravá ryba, dravá štika jménem Andrej Babiš,“ uvedl exhejtman. A místo toho, aby se soustředila ČSSD na boj s tou dravou štikou, začala podle Zimoly ostrakizovat ty, kdo přicházeli s jiným názorem. „Volební debakl jsme si zasloužili,“ prohlásil Zimola.