V Bruselu soudí pařížského teroristu Abdeslama. Novináři ho nesmí fotit

„Chcete odpovědět na otázky?“ ptá se Abdeslama předsedající bruselského soudu. „Nepřeji si odpovědět na žádnou otázku,“ odpovídá Abdeslam, který odmítl potvrdit i své datum narození - 15. září 1989. „Proč tu tedy jste? Dáváme vám šanci promluvit,“ pokračuje soudkyně. Následuje chvíle mlčení.

„Chtěli jste, abych přišel, tak jsem prostě přišel. Je tu proces, já jsem jeho aktérem. Z něčeho mě obviňujete, tak jsem tady. Mlčím, je to mé právo. Mé mlčení ze mne nedělá ani zločince ani komplice. Takto se hájím. Jsou tu hmatatelné důkazy a já bych byl rád, kdybychom se drželi vědeckých a hmatatelných důkazů a ne veřejného mínění,“ prohlašuje Abdeslam.



„Soud to bere v potaz a lituje toho,“ odpovídá soudkyně a ujišťuje ho, že jeho práva soud respektuje. „Nebojím se vás ani vašich spojenců. Je to můj pán, ve kterého vkládám důvěru. Suďte mě, já svou důvěru vkládám v Alláha. Nemám k tomu co víc dodat,“ říká Abdeslam a navazuje tak na poslední měsíce, během kterých neřekl ani slovo.

Ještě před začátkem soudu se také novináři dozvěděli, že ve své době nejhledanějšího teroristu v Evropě na jeho žádost nesmějí fotit.

Belgie vydala Abdeslama předloni do Francie, kde je nyní osmadvacetiletý Abdeslam podezřelý, že se podílel na pařížských teroristických útocích ze 13. listopadu 2015, při kterých zahynulo 130 lidí.



Podezřelý Salah Abdeslam u soudu v Bruselu. Na příkaz soudu musí být jeho obličej na fotografiích rozmazaný

K procesu do Bruselu, kde se Francouz marockého původu narozený v Belgii má zodpovídat z pokusu o vraždu policistů, tak bude denně převážen z vězení v severofrancouzském Vendin-le-Vieil.



Na první stání jej elitní policejní jednotka do bruselského justičního paláce převezla ještě z vězení Fleury-Mérogis na okraji Paříže. Jakým způsobem bude transportován v budoucnu, není jasné. Ve francouzských médiích se před časem objevily informace, že bude využit vrtulník.

Bruselský soud je považován jen za předehru soudního procesu, který obžalovaného čeká ve Francii za pařížské atentáty. Abdeslam na rozdíl od svého bratra i dalších členů teroristické buňky při atentátu nebyl zabit ani nespáchal sebevraždu, ale odjel z Paříže do Bruselu. Několik měsíců se pak úspěšně skrýval.

Belgičtí policisté jej nakonec našli v jednom z domů v bruselské části Forest. Při razii 15. března 2016 Abdeslam a další islamista Sofiane Ayari tři policisty postřelili a dokázali uniknout. Třetí radikál Mohamed Belkaid, který se s nimi skrýval, při incidentu zahynul.

Abdeslama se nakonec podařilo o pár dní později zadržet v bruselské čtvrti Molenbeek. Čtyři dny po jeho zatčení zaútočili teroristé na letišti a v metru v Bruselu. Atentát si vyžádal 32 mrtvých. U belgického soudu jsou nyní Abdeslam s Ayarim obviněni z pokusu o vraždu policistů a nedovoleného ozbrojování, obojí „v souvislosti s terorismem“.

Salah Abdeslam u soudu, jak jej zachytili kreslíři:



Zatímco Abdeslam zarytě mlčí, Ayari začal lámanou francouzštinou vypovídat. Podle francouzského listu Le Figaro u soudu řekl, že se ze Sýrie dostal přes Řecko do Evropy, načež zamířil do Německa, kde se 3. října 2015 sešel s Abdeslamem - měsíc a deset dní před pařížskými útoky.



V úkrytu ve forestském bytě pak se zbylými dvěma muži „nedělal nic zvláštního, jen se díval na zprávy a chodil nakupovat“. Podle svých slov neměl k dispozici ani auto a telefon, nemá ponětí, jak se do jejich bytu dostaly zbraně a netušil, k čemu měly sloužit.

Nevěděl prý ani to, kdo jim onen byt pronajal a kdo tam pověsil vlajku Islámského státu. S tím, co tato teroristická organizace dělala a stále dělá, údajně „nesouhlasí stoprocentně“. „Podporuji boj proti Bašáru Asadovi (syrskému prezidentovi, pozn. red.),“ dodal Ayari s tím, že se do pařížských útoků nijak nezapojil a že se po nich chtěl vrátit do Sýrie a bojovat po boku IS.

Popírá také, že by on nebo Abdeslam tehdy v Bruselu stříleli po policistech. Jeho otisky prstů se podle něj na zbraně dostaly ještě před přestřelkou.

Odklad začátku procesu, který byl původně naplánovaný na prosinec, si vyžádal nový Abdeslamův obhájce Sven Mary, aby se seznámil se spisem. Mary už Abdeslama zastupoval, ale loni v říjnu od jeho obhajoby upustil, neboť Francouz odmítal komunikovat.

Soud je zatím naplánovaný do pátku. Podle některých belgických médií by ovšem po pondělním začátku mohly následovat další průtahy. Proce provázejí výjimečná bezpečnostní opatření. Nad impozantní budovou z 19. století, kde se odehrává, přelétává vrtulník, přístupy střeží obrněné vozy a ozbrojenci.

Zatýkání Salaha Abdeslama v Bruselu (březen 2016):