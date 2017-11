Drhne celu a píše dopisy. Abdeslam dva roky po teroru v Paříži stále mlčí

Dny tráví drhnutím podlahy své cely a oprašováním svého oblečení. Mlčky. Od té doby, co ho belgická policie v dubnu loňského roku dopadla v Bruselu a předala francouzským kolegům, Salah Abdeslam nepromluvil.

Sám sebe ve vězení podle francouzského listu Le Figaro stále vidí jako hrdinu 13. listopadu. Ve svém přesvědčení se neutvrzuje sám, pomáhají mu i pochvalné anonymní dopisy fanoušků, na které osamělý vězeň rád odpovídá.

Osmadvacetiletý Abdeslam je už přes rok ve věznici Fleury-Mérogis na jižním předměstí Paříže, shodou okolností jen pár kilometrů od obce Courcouronnes, ve které se narodil jeden z jeho kompliců Omar Ismail Mostefai.



Jako jediný přímý účastník pařížských teroristických útoků před dvěma lety, který je stále naživu, je Abdeslam pro policii cenným úlovkem. Jeho role v teroru je však pro ni stále tajemstvím. Ví, že se měl odpálit a že to nakonec neudělal.

Sebevražedný pás před úprkem z Paříže zahodil do koše, vyšetřovatelé však netuší, co ho k tomu vedlo - zda si svůj čin rozmyslel, jak tvrdí jeho přátelé, nebo zda pás nefungoval tak, jak měl. Podle dřívějších informací médií byl ve skupině teroristů logistickou spojkou a jedním z hlavních organizátorů - sháněl auta, ubytování a několika džihádistům pomohl dostat se do Evropy.

Ještě v Belgii ochotně popisoval detaily nejtragičtějšího útoku ve Francii za posledních dvacet let, v Paříži však využil své právo nevypovídat. Kvůli jeho mlčení ho opustili i dosavadní obhájci Frank Berton a Sven Mary.

Ten tehdy uvedl, že má Abdeslam inteligenci prázdného popelníku a že byl hňupem mezi drobnými delikventy v bruselské čtvrti Molenbeek, kde vyrůstal.

„Pořád jsou v případu bílá místa. Můžeme stále doufat, že nám zatčení jistých lidí, pokud se ti uvolí spolupracovat a vypovídat, dovolí přinést pozitivní elementy a dodatečné klíče, díky kterým pochopíme, co se vlastně stalo,“ uvedl ve čtvrtek šéf francouzské prokuratury François Molins.



List Le Parisien popsal jedno vybočení z teroristova mlčení. Mělo k němu dojít loni v červnu po návratu do cely. Rozčilený Abdeslam začal bušit na dveře, načež se podíval do kamer a zařval: „Teď už to vždy půjde jen silou, bando bastardů. Za všechno zaplatíte a když ne tady, tak venku, bando psů! Je po respektu!“

Zatýkání Salaha Abdeslama v Bruselu (březen 2016):



VIDEO: Zatýkání Abdeslama: vyběhl z domu a zazněla střelba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Věznice se obává Abdeslamovy sebevraždy, zmírnila podmínky

Nyní je Abdeslam nejstřeženějším vězněm ve Francii. V cele je sám, hermeticky izolovaný od ostatních. Dvacet čtyři hodin denně ho snímají kamery, které sleduje šest strážců. Okno, které v cele bylo, kvůli němu zakryli a systém kontrol ještě posílili. Celkem má podezřelý k dispozici čtyři místnosti, v jedné z nich může cvičit, v další se zase prochází.

Stejně jako ostatní vězni může praktikovat svou víru, mezi jeho věcmi se tak nachází i modlitební kobereček a výtisk Koránu. Vzhledem k jeho mlčení i tomu, že už je víc než rok v naprosté izolaci, se však ve věznici obávají o jeho psychický stav a bojí se, že by mohl spáchat sebevraždu.

Nedávno mu proto podmínky vězeňského režimu lehce zmírnili. V čem zmírnění spočívá, už však média neuvádějí. Perličkou je, že podmínky teroristova pobytu ve vězení minulý měsíc veřejně popsal jeden z francouzských poslanců, který ho tam byl navštívit. Abdeslam ho za to zažaloval a za narušení svého soukromí požadoval symbolické jedno euro. Soud případ zamítl.

Zatímco termín Abdeslamova skutečného soudu ve Francii je zatím neznámý, už ke konci roku jej čeká přelíčení v Belgii, kde bude souzen za pokus o vraždu bruselských policistů tři dny před zátahem, který ukončil teroristovo čtyřměsíční skrývání.

K soudu by jej po definitivním potvrzení francouzské prokuratury měl každý den dopravovat vrtulník. Ještě se totiž rozhoduje, zda bude Abdeslam dočasně přemístěn do Belgie. O účast u soudu se sám přihlásil, píše britský Guardian. Právě to se nelíbí pozůstalým pařížských obětí. Míní, že se tak chce Abdeslam vyhnout soudu ve Francii.

„Proč by člověk, který s vyšetřovateli ve Francii nemluví, chtěl být u soudu v Belgii? Musíme se zeptat sami sebe, jestli to není pokus utéct francouzským úřadům,“ uvedl právník některých dotčených rodin Gérard Chemla. Při útocích i Abdeslamovým přičiněním před dvěma lety zemřelo 130 lidí a dalších více než 350 utrpělo zranění.

Záběry z převozu Abdeslama z Belgie do Francie (duben 2016):