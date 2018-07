Obviněný Babiš ministrem spravedlnosti? Vítejte v Babišstánu, volá opozice

Téměř okamžitě poté, co Malá rezignovala, Babiš oznámil, že požádá prezidenta Miloše Zemana, aby jej dočasně pověřil vedením resortu spravedlnosti. A to do doby, než najde jiného vhodného kandidáta.

Tato zpráva však vyvolala pozdvižení u některých středopravicových politiků. Ti upozorňují na Babišův střet zájmů, jelikož je v současnosti stíhán v souvislosti se zneužitím evropských dotací. Pod ministerstvo spravedlnosti totiž mimo jiné spadá i státní zastupitelství, které jeho kauzu dozoruje.

Asi nejostřeji se k celé situaci vyjádřil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj se tímto vývojem Česká republika stává Kocourkovem, Absurdistánem, Babišstánem a dokonce peklem.

Jeho rozhořčení sdílí i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Angažmá premiéra Babiše na ministerstvu spravedlnosti by podle něj Českou republiku zařadilo mezi nejbizarnější země světa.

Petr Gazdík (Twitter) @petrgazdik Opravdu bude trestně stíhaný člověk řídil resort spravedlnosti? Pokud se skutečně stane to, co je v civilizovaném světě nemyslitelné, zařadíme se mezi ty nejbizarnější země světa! Co na to ČSSD? https://t.co/q85IdVvqHj odpovědětretweetoblíbit

Stejně se na vývoj událostí tváří i Piráti. „Babiš ministrem spravedlnosti? Člověk si myslí, že s osobou ministra spravedlnosti už nemůže být hůř a on to dokázal! Trestně stíhaný premiér ministrem spravedlnosti - to nelze nazvat jinak než brainfuck,“ napsal na Twitter místopředseda Pirátů Jakub Michálek.



Jakub Michálek (Twitter) @JakubMichalek19 Babis ministrem spravedlnosti? Clovek si mysli, ze s osobou ministra spravedlnosti uz nemuze byt hur a on to dokazal!! Jeste mohl zavolat Radce Kleslove do StB nebo vzit Bilka z Agrofertu. Trestne stihany premier ministrem spravedlnosti - to nelze nazvat jinak nez brainfuck :-( odpovědětretweetoblíbit

Podobně to vidí u předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Malá byla podle něj zatížena tolika pochybnostmi, že nemohla resort spravedlnosti řídit. „Že ale nyní ministerstvo spravedlnosti povede člověk obviněný ze závažné trestné činnosti, je něco neuvěřitelného. Jestli jsme někdy měli být na pozoru, tak právě teď,“ uvedl Pospíšil na Twitteru.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Rezignace T. Malé je jediným rozumným řešením. Zatížená tolika pochybnostmi a skandály by nemohla resort řídit. Že ale nyní ministerstvo spravedlnosti povede člověk obviněný ze závažné trestné činnosti, je něco neuvěřitelného. Jestli jsme někdy měli být na pozoru, tak právě teď.. odpovědětretweetoblíbit

Stručně situaci okomentoval i bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, podle kterého se na kvalitě vlády rezignací Malé nic nemění. Naznačil také, že Malá nemusela odstoupit úplně dobrovolně.



Předseda ODS Petr Fiala rezignaci Malé přivítal, ale neopomněl zmínit, že za odpovědnost za celou situaci podle něj nese i premiér Babiš, který ji do funkce navrhl. Poté dodal, že premiér by měl požádat o odložení hlasování o důvěře vládě do doby, než budou známa jména plnohodnotných ministrů.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Do PS se nemůže jít žádat o důvěru s neúplnou vládou. Andrej Babiš chce důvěru pro vládu, kde budou neobsazena dvě důležitá ministerstva - zahraničí a spravedlnosti. Premiér by měl proto požádat o odložení hlasování o důvěře do doby, než budou známa jména plnohodnotných ministrů. 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Měli by se tím zabývat poslanci ČSSD, žádá Foldyna

Podle místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny nelze považovat situaci kolem vedení ministerstva spravedlnosti za standardní a je nutné, aby se tím zabýval v úterý poslanecký klub ČSSD.

Hejtman Pardubic Martin Netolický označil rezignaci Malé za dobrou zprávu pro Českou republiku. Tento krok podle něj zvyšuje pravděpodobnost, že nová Babišova vláda získá důvěru sněmovny.

„Je to osobní rozhodnutí Malé. Podle mě čelila příliš silnému mediálnímu tlaku,“ myslí si předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté už dříve oznámili, že vládu ANO a ČSSD podpoří.