KOMENTÁŘ: „To neděláš dobře s tou Malou, Andreji…“

Zpočátku sice varování před Malou naslouchal, takže se v jednu chvíli při skládání kabinetu ocitla na vedlejší koleji. Tehdy šlo ale spíš o obavy ze střetu zájmů kvůli tomu, že Malá spoluvlastnila insolvenční firmu. A možná trochu i o její „nešťastný“ výrok, že by se s Babišovým stíháním v kauze Čapí hnízdo mělo čtyři roky počkat, až šéf ANO v klidu dovládne a vyprší mu poslanecký mandát.



Ne snad, že by Andreji Babišovi až tak vadilo, co Malá řekla. Je ale přeci jen dostatečně chytrý na to, aby si spočítal, že po tyjátru, který „v zájmu nezávislosti justice“ předváděl, když se snažil ministerstvo spravedlnosti „vecpat“ sociálním demokratům, se Malé její výrok vrátí stonásobně.

Nicméně postupem času začali do té doby preferovanější kandidáti na ministerský post ztrácet. O bývalém šéfovi Legislativní rady vlády Petra Nečase a fotbalovém bafuňáři Petru Mlsnovi se vykládalo, že na něj k Babišovi doputovala řada nelichotivých informací. Bývalý sociální demokrat a náměstek ministra Roberta Pelikána Jeroným Tejc prý zase šéfovi ANO přišel příliš „měkký“.

Došlo tedy na ultraloajální Malou. Jeden ze sociálních demokratů tehdy prorokoval, že se do půl roku „oddělá“ sama, přičemž oni nebudou muset hnout ani prstem.

Pro srandu králíkům

Dva dny před hlasováním o důvěře vládě se jeho slova začínají naplňovat. Vlastně ani nemá smysl řešit, jestli ministryně ve svých dvou diplomových pracích opsala devět, jedenáct, nebo třeba šestnáct stránek, a to včetně gramatických chyb, nebo bez nich.

Kromě toho, že v oboru nemá zkušenosti a odborná právnická veřejnost ji absolutně nebere, se jí přihodilo ještě něco. Je směšná. Doslova pro srandu králíkům. Na svém pondělním brífinku působila jako nervózní teta, která vůbec neví, kudy kam. Zato ví, že neodstoupí a neodstoupí! Podle informací z hnutí ANO ji ale vedení zatím ve funkci podrží. Aby prý měla příležitost vše ohledně diplomových prací i králíků vysvětlit a mohla začít v justici „makat“.

Jak o ní ostatně před časem všeříkajícím způsobem řekl sám Andrej Babiš: „Vím, že je velice pracovitá, že se chce učit. Určitě nebude vystupovat způsobem, že všechno umí, všechno zná. Určitě bych jí doporučil, aby naslouchala spíš a moc to nekomentovala.“

A tak nejspíš budeme všichni jen útrpně sledovat, co se ministryni Malé přihodí příště. S pocity, jako když v televizi sledujete něco tak strašlivě trapného, že se za aktéry stydíte, zakrýváte si oči a snažíte se propadnout do pohovky. Třeba jako když doktor ve Vesničce mé střediskové Jaromírovi s popáleným přirozením vykládal, že to na funkci nebude mít vliv. A Jaromír se otázal, zda na funkci rostlináře…