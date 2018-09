K přijetí syrských sirotků chtějí vládu dotlačit TOP 09 i lidovci

„Pomoc dětem, které se v uprchlických táborech ocitly bez rodičů, je humanitárním gestem, které ctí každou bohatou civilizovanou zemi. Česká republika takové zemí je. Můžeme mít důvod odmítnout žadatele o azyl, ale důvod odmítnout pomoc dětem nemáme,“ řekla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Je to apel, abychom změnili stanovisko, se kterým přišel premiér,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ve středu odpoledne se Sněmovna bude zabývat „globálním paktem o migraci“, a v jeho rámci strana usnesení směrem k vládě navrhne. Podle Kalouska by usnesení mělo být apelem na vládu, nenabídne konkrétní mechanismus přijetí osiřelých dětí. „Chceme, abychom svou politikou vůči tomuto typu uprchlíků nedělali České republice před celým světem ostudu,“ řekl Kalousek.

Bělobrádek: Není možné říci, že nepřijmeme žádné uprchlíky

„KDU-ČSL podporuje tuto iniciativu Michaely Šojdrové. Hrdý, sebevědomý názor nemusí mít strach z padesáti sirotků,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. I vedení lidovců se v úterý zabývalo problémem syrských sirotků, s nímž přišla europoslankyně Šojdrová.

„Není možné říci, že nepřijmeme žádné uprchlíky,“ řekl Bělobrádek. Připomněl, že se hlásí desítky rodin, které jsou ochotny pomoci dětem, které přišly o své rodiče a nemají kam se vrátit. To je podle předsedy KDU-ČSL porušení ženevské konvence, která se týká uprchlíků.

„Je třeba odmítnout lži, že je to nějaká skrytá islamizace,“ prohlásil Bělobrádek. Nikdo totiž neříká, že jde o muslimské děti, v Sýrii žijí i křesťané. Přednost by při výběru měly mít malé děti, aby se usnadnila jejich adaptace, uvedl Bělobrádek.

Starostové a nezávislí uvedli, že nutné je především předložit konkrétní iniciativu či návrh. Podle místopředsedy STAN Víta Rakušana by například umístění dětí do dětských domovů v Česku by nedávalo smysl. „Iniciativa je to ale chvályhodná, nevidím důvod, proč by ČR nemohla pomoci dětem bez rodičů,“ uvedl Rakušan.

Podle Babiše se chce Šojdrová zvidítelnit před eurovolbami

Babiš upozorňuje, že návrh, s nímž přišla Šojdrová, se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let. Vyjádřil pobavu, že její návrh je „plácnutím do vody“ a snahou lidovecké europoslankyně se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu, v nichž chce obhájit svou pozici.

„Za KSČM tento postup odmítáme,“ řekl v úterý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Plně podporuji vyjádření premiéra Babiše,“ řekl Ondráček. Sýrie je podle něj nyní v takovém stavu, že je schopna se o své sirotky postarat. To se přitom podle Ondráčka nedá říci o sirotcích z východní Ukrajiny.