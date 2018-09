Máme seznam 50 rodin, které by syrské sirotky přijaly, tvrdí iniciativa

Kromě zmíněných padesáti rodin nabízejí další lidé hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc, uvedla iniciativa Češi pomáhají v prohlášení. Navrhuje uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací a diskutovat o případných podmínkách přijetí.

Češi pomáhají Výzva Češi pomáhají vznikla v minulém volebním období za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle jejích signatářů se sice politické okolnosti mění, ale smysl iniciativy zůstává a společnost by neměla ztrácet soucit a měla by poskytnout pomoc potřebným.

„Jediné, co chybí, je politické rozhodnutí, na jehož základě by se Česká republika mohla postarat o dvě třídy dětí utíkajících před válkou... Bohatá a sebevědomá země se silnou tradicí pomoci slabým a bezmocným by něco takového měla dokázat,“ uvedla iniciativa Češi pomáhají. Zdůraznila, že v utečeneckých táborech není možné osiřelým dětem a mladým zajistit potřebnou péči a podporovat jejich rozvoj.

Premiér Babiš však záměr odmítá. Novinářům sice v pondělí řekl, že vyhoví Šojdrové v žádosti o schůzku a rád ji vyslechne, myšlenku ale z její strany považuje za „plácnutí do vody“ a součást kampaně před evropskými volbami.

„Paní Šojdrová se chtěla zviditelnit, i její vlastní strana ji v tom nepodpořila. Ona navštívila nějaký ostrov a přišla s tou myšlenkou. Myslím, že vychází z věcí, které možná nejsou reálné,“ konstatoval.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by Česko syrské děti, které přišly o rodiče, přijmout zvládlo. Babišův postoj kritizovali někteří politici, chválil ho prezidentův mluvčí.

Babišův postoj o víkendu kritizovali například předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Z lidovců premiéra podrobili kritice mimo jiné předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek či místopředseda strany Marian Jurečka.



Šojdrová: Děti by tu nemusely zůstat napořád

Šojdrová návrh na přijetí 50 osiřelých dětí bez doprovodu představila minulý pátek v Senátu na akci o inspiraci k pomoci. Podle europoslankyně je v řeckých táborech přes 3 500 dětí bez rodičů a Česko by mohlo touto pomocí ukázat solidaritu při řešení migrační krize. „ČR se zapojila do různých akcí, ale chybí nám tam lidský aspekt,“ uvedla.

Sirotci v Česku Na konci loňska sirotčí důchod mělo 38 522 dětí a mladých, kteří přišli o jednoho či oba rodiče. Příjemcům bylo v průměru 16 let a průměrně pobírali 6 087 korun. Celkem se loni vydalo 3,15 miliardy korun. ČSSZ obdržela minulý rok 3 151 žádostí o sirotčí penzi. Nově ji přiznala 4 131 dětem a mladým.

Česko by se mohlo podle ní postarat zhruba o 50 dětí s ohledem na to, že například Británie rozhodla o přijetí 350 sirotků. „Mě mrzí, že se vytváří obraz, jako by ČR nebyla solidární, jako bychom nepomáhali a nechtěli pomáhat,“ řekla Šojdrová. Myšlenku podpořili někteří senátoři či iniciativa Češi pomáhají.

Podle Šojdrové by to byla vláda, kdo by určil přesné parametry, koho a za jakých podmínek by Česko přijalo. „Nejde o to, že by ty děti u nás musely být, zvláště třeba ty starší, napořád. Ale třeba jen na dobu nezbytně nutnou, kdy by jim byl poskytnut azyl,“ uvedla Šojdrová. Jako další alternativu zmínila udělení doplňkové ochrany.

Oslovit chce Zemanovou i Babišovou

Šojdrová avizovala, že se pokusí přesvědčit k pomoci dětem manželky prezidenta Ivanu Zemanovou a premiéra Moniku Babišovou. Babišová na Instagramu napsala, že i jí je „těch dětí“ líto a má na jejich přijetí svůj názor, do politiky se ale veřejně neplete.



„Na podivnou a hlavně neupřímnou aktivitu paní Šojdrové nehodlám vůbec reagovat. Udělat si politické rukojmí ze sirotků je nebetyčné svinstvo,“ napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz, zda je Ivana Zemanová ochotna se kvůli návrhu se Šojdrovou sejít.