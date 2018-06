KOMENTÁŘ: Kim získal čas na klasickou severokorejskou vydírací strategii

Historicky první setkání amerického prezidenta a severokorejského vůdce je za námi a záleží jen na vašem světonázoru, jak na něj budete pohlížet. Jen podle slov Donalda Trumpa to byl úspěch už před setkáním samotným, během něj i po jeho skončení. Skoro jako by ani nezáleželo, jak to dopadne. Kvůli blížícím se volbám zkrátka nějaký úspěch potřeboval, píše v komentáři koreanista Jaromír Chlada.