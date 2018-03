Více než 140 škol se hlásí ke čtvrteční stávce, nezletilí potřebují omluvenky

Akci nazvanou #Vyjdiven vyhlásili před týdnem studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Tento týden ve čtvrtek v poledne studenti vyjdou na půl hodiny ze školních budov, aby dali najevo nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k ústavě.

Výzva se šíří sociálními sítěmi a seznam stávkujících čítal do úterních 16 hodin 145 středních a vysokých škol, další účast zvažují (aktualizovaný seznam najdete zde). Řada škol na poledne vyhlásila volno hodinu nebo pauzu na oběd, aby žáci nepotřebovali omluvenku od rodičů.

Mnohé školy umožní protesty jen v blízkém okolí, před budovou nebo na dvoře. Vysokoškoláci míří do ulic. Pražští se sejdou u Národního divadla, brněnští na náměstí Svobody, ostravští na Masarykově náměstí, zlínští také na náměstí T.G. Masaryka.

Středoškoláci budou potřebovat omluvenku

V Praze se do protestu zapojí nejméně třicet gymnázií a devět vyšších a středních odborných škol. Na Gymnáziu Jana Nerudy se týká pouze třetího až šestého ročníku. Žáci jsou navíc povinni donést omluvenku. „Žáky, kterým nebylo 18 let, musí omluvit zákonný zástupce, jinak jim bude zapsána běžná absence. Plnoletí si ji mohou omluvit sami a ti, co mají zrovna volno, podle školního řádu nejsou kontrolováni, jak svůj volný čas tráví,“ vysvětlila ředitelka gymnázia Zuzana Winerová.



Pražské Gymnázium Jana Palacha zaujalo jiný postoj. „Stávku studentům umožníme tak, že pátá vyučovací hodina bude brána jako polední pauza. Tím pádem se jí mohou bez problémů účastnit i nezletilí, kteří by jinak potřebovali omluvenku“, uvedl ředitel gymnázia Michal Musil. „Co jsem zaznamenal, bude jich výrazná většina a svou aktivitu projevují ze všech nejvíce,“ dodal.

Seznam škol zapojených do stávky se rozrůstá i mimo Prahu

Studenti některých brněnských středních a vysokých škol zamíří ve čtvrtek v poledne na náměstí Svobody, poté mohou pokračovat na debatu do Divadla Bolka Polívky.

Na gymnáziu v Křenové ulici ředitel z bezpečnostních důvodů umožnil stávku na dvoře školy, aby studenti neopouštěli areál. „Výuku jsme přizpůsobili tak, aby studenti měli možnost vyjádřit svůj názor. Účast na stávce je dobrovolná a není věkově omezena, absence v hodinách se nebude započítávat,“ řekl ředitel Gymnázia Křenová v Brně, Miroslav Marek.

Seznam škol, které se k výstražné stávce připojí, se postupně rozrůstá, někde se chtějí studenti teprve rozhodnout. „Studenti to zvažují,“ konstatoval ředitel Gymnázia Brno-Řečkovice Petr Krupka.

Studenti požadují jmenovat nového premiéra

Akce se podle organizátorů může zúčastnit každý, kdo se ztotožňuje s požadavky studentů. Patří mezi ně například, aby prezident plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Studenti rovněž požadují, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky a aby proti nedodržování ústavních zvyklostí důrazně vystoupil Senát.

Na protest proti prezidentovi Zemanovi a jeho útoku na veřejnoprávní televizi a mediální dům Economia se ve středu večer chystají tisíce lidí na pražské Václavské náměstí (čtěte Zemanovi zazpívá David a Vondráčková, na náměstí budou protestovat tisíce lidí).