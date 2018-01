Středočeský výbor ROP čeká po bitvě o Čapí hnízdo přeobsazení

„K převolení výboru určitě dojde 29. ledna, protože to může schválit jenom zastupitelstvo. A je to tradiční a normální, vždycky kdo má koalici, má většinu ve Výboru regionální rady,“ cituje hejtmanku Česká televize.

Doposud měla v patnáctičlenném výboru většinu koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů, která se loni rozpadla. Současné vedení kraje chce svoji převahu promítnout i do obsazení výboru.

Právě kvůli převaze ODS, TOP 09 a STAN výbor minulý týden odmítl doporučení vyjmout problematickou dotaci pro Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše z evropských peněz. Nicméně konečné rozhodnutí učiní resort financí, který se chystá projekt vyškrtnout.

Krajská opozice argumentovala, že vyjmutím by se problém špiček ANO snadněji zametl pod koberec. „Když vyjmeme projekt, tak se z evropské části této dotace stane dotace národní. Chápu, že EU i OLAF nám doporučují vyjmout projekt, protože shledaly zásadní pochybní a nechtěly s tím mít nic společného,“ tvrdil člen výboru Jan Jakob (TOP 09). „Vzhledem ke složení vlády bez důvěry mám obavu, že by to bylo zameteno pod koberec,“ dodal.

Naopak ANO a ředitel středočeského ROPu Karel Munia vyzývali k vyjmutí projektu, aby Česká republika o evropské peníze nepřišla.

Nyní opozice spatřuje ve snaze výbor přeobsadit odvetu. „Já to vidím jako jasné politikum, jako vyřízení si účtů s těmi členy, kteří nehlasovali podle přání hejtmanky a považuji to za něco neuvěřitelného,“ reagoval na rozhodnutí hejtmanky zastupitel Středočeského kraje a poslanec ODS Jan Skopeček.

V kauze Čapí hnízdo bylo obviněno 11 lidí, vedle Babiše i někteří členové jeho rodiny. Mezi obviněnými je i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.