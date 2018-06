Štěch: Pokud nebudeme na Pochem trvat, ČSSD to může u voličů vážně poškodit

„Osobně se domnívám, že sociální demokracie by neměla dál ustupovat. Myslím, že došla už za hranu svých možnosti,“ řekl Štěch, který je členem užšího vedení ČSSD a patří od počátku stejně jako senátorský klub sociální demokracie ke kritikům možné vládní spolupráce ČSSD s ANO. O vstupu sociální demokracie do menšinového kabinetu rozhodli straníci v referendu.



Hamáček po pátečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem připustil, že by mohl zahraničí nějaký čas řídit, pokud Zeman odmítne Pocheho. S variantou, že by úřad dočasně vedl předseda ČSSD, souhlasí i Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).

Smířlivě o nastalé situaci hovoří sám Poche. „Já jsem nabídl Janu Hamáčkovi plnou součinnost. Nabídl jsem mu, že mu poskytnu svůj tým lidí, kteří se chystali na to fungování, a myslím, že ten tým je tak kvalitní, že i s mou podporou potom je možné, aby nikdo nezaznamenal, že by diplomacie nefungovala,“ uvedl v rozhovoru pro Právo.

Podle Pocheho neustupuje ČSSD, ale ustoupil premiér Babiš. „Pan Babiš ustoupil a evidentně nominoval Miroslava Pocheho na ministra zahraničních věcí,“ prohlásil Poche.

Někteří jeho straníci, nejen Štěch, však hodnotí situaci jinak. „Celá ta situace je již komická. Kdyby nešlo o tak vážnou věc,“ komentoval záležitost předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. V úterý by se mohla probírat na jednání grémia sociální demokracie. Podle člena předsednictva ČSSD Václava Votavy by strana měla trvat na tom, aby byl Poche jmenován. ANO a ČSSD by si podle něj totiž neměly navzájem „kádrovat“ nominanty.

„Pan premiér Babiš by to také měl ctít a měl by ho (Pocheho) navrhovat panu prezidentovi. A pan prezident by se měl zachovat podle ústavy, to znamená, že by ho měl jmenovat,“ řekl Votava. Soudí, že k věci by se mělo sejít předsednictvo, tedy širší stranické vedení.

Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka doporučil na páteční schůzce europoslanci Pochemu, aby o funkci ministra zahraničí neusiloval. „Prezident republiky zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce,“ sdělil Ovčáček. Pocheho ostrá vyjádření o korupci překvapila, na schůzce na toto téma podle něho nepadlo ani slovo.



Šéf ČSSD Jan Hamáček mluví o schůzce s prezidentem Milošem Zemanem (22.6.2018):



Štěch kritizoval i navržené ministryně za ANO

Zatímco kandidáti ČSSD do případné vlády jsou známi již delší dobu, Babiš zveřejnil nominanty ANO v pátek. Štěch uvedl, že jsou mezi nimi „velmi problematické osoby“ ve vztahu k programu ČSSD. Jmenoval kandidátku na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. „Paní Nováková vždy odmítala zákon o významné tržní síle, který má pomáhat jak zemědělcům, tak potravinářům, odmítá sektorovou daň,“ vyjmenoval Štěch.

O nominantce na ministryni spravedlnosti, poslankyni ANO Taťáně Malé, se podle předsedy Senátu není potřeba ani zmiňovat. „Dnes máme další pádné důvody, proč do té vlády nejít. V opozici bychom se mohli rizikových věcí vyvarovat,“ dodal Štěch.



Malou kritizuje také předseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Jsem zklamán výběrem premiéra Babiše, je to pouze politická volba, která funkci dostává za odměnu díky své loajalitě vůči Babišovi. Výroky ohledně Čapího hnízda a trestního stíhání byly velmi kontroverzní a u případného ministra spravedlnosti velice nevhodné. Takový uchazeč nemůže říct, že by se v případě premiéra měla učinit výjimka a mělo by být přerušeno trestní stíhání po dobu výkonu jeho funkce,“ sdělil Pospíšil iDNES.cz.

Malá je podle něj navíc ve střetu zájmů. Její manžel Ondřej Malý je totiž společníkem společností OK Insolvence, All 4 Law a Swisscredit, jejichž aktivity by mohly budoucí ministryni spravedlnosti vystavit střetu zájmů.

„Kritizuji také, že nemá klasické právní vzdělání. Je to politická funkce, ale ministr spravedlnosti rozhoduje o celé řadě odborných záležitostí,“ dodal Pospíšil.



„Je to vláda polokomunistická, jak personálním obsazením, tak programem. Pokud jde o paní Malou, jsou zřejmě její hlavní „předností“ problematické výroky ohledně vyšetřování premiéra Babiše. To je určitě už dopředu zátěž pro celou vládu,“ sdělil iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala.



Podle MF DNES byla hlavní spojenkyní v řadách hnutí ANO v boji Malé o post ministryně spravedlnosti Helena Válková. Politička, která tento resort vedla skoro rok, než ji dohnaly nejrůznější problémy při jeho řízení, se za Malou prý u Babiše zaručila s tím, že jí případně pomůže.