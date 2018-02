Byt za 960 Kč si pronajímala šéfka úřadu. Cena odpovídá kvalitě, tvrdí

Dům, ve kterém si Sosnovcová už od roku 2013 pronajímá byt, leží na rozmezí pražských Vinohradech a Vršovic. Dosud měsíčně platila 960 korun. A to včetně elektřiny, vodného a stočného, tepla, odvozu odpadu, osvětlení a úklidu společných prostor.

„Tento vedoucí zaměstnanec tak hradil pouze výdaje spojené s užíváním bytové jednotky ve výši podle předložené kalkulace z roku 2009,“ uvádí závěrečná zpráva kontrolorů NKÚ.



Podle ředitelky byla tato cena úměrná kvalitě bytu, protože je to stará budova. Nejvyšší kontrolní úřad naopak ve zprávě uvádí, že je zrekonstruovaná. „Není tam zrekonstruované nic kromě elektřiny. V roce 2012 nám energetik chtěl tu budovu zavřít, protože tam byly staré rozvody a bylo to nebezpečné. Prošlo to rekonstrukcí v tom, že tam byly kompletně vyměněné rozvody,“ argumentuje Sosnovcová.



Současně s rekonstrukcí rozvodů bylo podle ní do některých ubytovacích jednotek přidáno sociální zařízení. „Jak to šlo udělat, tak tam byly dané sprchové kouty a byly tam udělané toalety. Nešlo to u všech. U některých je to přes chodbu,“ popsala vedoucí Státního zdravotního ústavu.

Nově bude platit pět tisíc korun

Sosnovcová dodala, že byt si pronajímá i v současnosti. Běžně v něm prý nebydlí, pouze v něm přespává, když jede do zahraničí. Bydlí totiž mimo Prahu.

Nicméně v reakci na závěry šetření NKÚ se ústav rozhodl od 1. ledna letošního roku nájemné zvýšit. „Snažili jsme se to překalkulovat a zaktualizovat a dát to podle požadavků zákona. Nájemné jsme přepočítali podle metrů čtverečních, takže někde se nezvýšilo a u těch větších bytů, co byly pronajímané za 960 korun, to šlo nahoru o dva až čtyři tisíce korun,“ uvedla Sosnovcová. K nejvyššímu zvýšení nájmu došlo u největšího bytu, což je ten „její“.



Vysvětlila, že cena pronájmů se dlouhou dobu určovala podle počtu osob, které v nich bydlely, protože až do rekonstrukce rozvodů nebyla v bytech měřidla spotřeby elektřiny. Tuto praxi prý nenapadla žádná z předchozích kontrol.

Problematický však podle NKÚ není jen pronájem ředitelky ústavu. Upozornil na nízké ceny i dalších bytů ve dvou ubytovacích zařízeních, které ústav vlastní. Dohromady v nich pronajímá 19 bytů.

Dům nedaleko stanice metra Želivského, ve kterém si byt pronajímá i ředitelka, je součástí areálu SZÚ. „Úhrady vybraných zaměstnanců SZÚ za ubytování v samostatných bytech zde byly v rozmezí od 960 Kč do 5 710 Kč a plocha bytů byla v rozmezí od 18,44 do 53,13 m²,“ je uvedeno v závěrech šetření NKÚ za roky 2014 až 2016.

Z uvedeného také vyplývá, že za menší byty, než má ředitelka, platili zaměstnanci vyšší částky. Téměř u všech bytů byly nájemní smlouvy uzavírány na rok. Pouze Sosnovcová měla nájemní smlouvu od 10. prosince 2013 na dobu neurčitou

Pro srovnání: byty v této lokalitě, tedy na rozmezí Vinohrad a Vršovic, o rozloze 50 až 60 metrů čtverečních se podle realitních serverů pronajímají za 15 až 25 tisíc korun měsíčně, a to bez poplatků.



Další byty úřad pronajímá v ubytovně v pražském Okrouhlíku, kde jsou v nabídce pouze pokoje o rozloze 14 až 26 metrů čtverečních za cenu od 930 do 3 410 korun. „Sprchy, toalety a kuchyňka jsou mimo pokoje a je to v poměrně dezolátním stavu, protože nemáme peníze na zrekonstruování,“ uvedla Sosnovcová.

ČERVENÁ: Areál SZÚ, kde si byt pronajímá i ředitelka ústavu. MODRÁ: Ubytovna SZÚ v ulici Na Okrouhlíku

Nepoměrně levné bydlení státních úředníků kritizují Piráti: „Tento nešvar Piráti kritizovali už v kauze naprosto nevýhodných pronájmů v hlavním městě. Pražský magistrát tam dlouhodobě pronajímá byty například bohatým podnikatelům, soudcům a státním zástupcům za pár tisíc korun měsíčně. Piráti prosazují, aby se byty těmto osobám s vysokými příjmy pronajímaly za tržní cenu,“ uvedl Adam Zábranský, pražský pirátský zastupitel, který se v kauze angažoval.

K ceně pronájmů státních bytů NKÚ uvádí: úhrada za ubytování musí odpovídat výdajům a poměrné části odpisů, případně nákladům souvisejícím s poskytovanou službou - například nákladům souvisejícím s provozem, včetně údržby a oprav. Vlastnímu zaměstnanci může příspěvková organizace uhradit částku až do výše 50 % těchto výdajů, popřípadě nákladů.

Trestní oznámení i kontrola Finančního úřadu

Kromě extrémně levných bytů našel NKÚ při svém šetření ještě další nedostatky. Jednalo se například o chyby ve výběrovém řízení týkajících se především nákupů zdravotnického materiálu v letech 2014 až 2016. Podle úřadu také úřad porušil limit na výdaje na platy zaměstnanců o dvacet milionů korun (více zde).

Proto v souvislosti s výsledky kontroly NKÚ připravuje trestní oznámení. O tom zatím Sosnovcová nic neví. Ta pouze sdělila, že by k nim měl přijít Finanční úřad.

Na financování SZÚ se chce zaměřit i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten bude chtít vysvětlení ředitelky Státního zdravotnického ústavu ke zprávě NKÚ. „Ministerstvo ještě letos provede v ústavu rozsáhlou veřejnosprávní kontrolu, která bude zaměřena na všechny oblasti hospodaření, zejména na veřejné zakázky, dodavatelské smlouvy a investice,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová.

Za velice levné bydlení byla před časem kritizována i tehdejší náměstkyně ministerstva financí a nynější šéfka státní kasy v demisi Alena Schillerová. Ta platila za byt velikosti 1+1 v centru Prahy pouze pět tisíc korun. I ta argumentovala tím, že budova není v dobrém stavu. V budově Generálního finančního ředitelství bydlel tehdy i šéf Finanční správy Martin Janeček, který za garsoniéru platil pouze 1 500 korun měsíčně.