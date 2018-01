Vláda USA kvůli sporům nemá peníze na provoz, nejde linka do Bílého domu

Americká federální vláda nemá od soboty dostatek peněz na běžný provoz. Původně se očekávalo, že se Senát na nedělním jednání dohodne na dočasném rozpočtu, aby jej pro období do 8. února schválil ještě před začátkem pracovního týdne.



To se však nepodařilo. Znovu bude Kongres podle CNN o rozpočtu pro následující tři týdny jednat dnes v poledne tamního času (18 hodin SEČ). Zatím však není jasné, zda návrh projde.

Američané zaměstnaní ve federálních službách tak museli zůstat doma na neplacené dovolené. A mnozí peníze nedostanou, dokud nebude rozpočet schválený, píše BBC.

Zavřené jsou také všechny služby placené z federálních peněz, kromě těch nejzákladnějších. Už v neděli se tak návštěvníkům uzavřela slavná Socha svobody.

Ta však bude od pondělí opět veřejnosti přístupná, oznámil podle agentury Reuters newyorský guvernér Andrew Cuomo. Slíbil, že na provoz památníku uvolní peníze stát New York. Podobným způsobem postupovali guvernéři jednotlivých amerických států při poslední platební neschopnosti americké administrativy na podzim 2013.

Provoz Sochy svobody zaplatí New York, republikáni vyčkávají

Demokratický guvernér Cuomo uvedl, že socha Svobody přináší velké příjmy turistickému průmyslu státu New York, ale také symbolicky vítá imigranty přicházející do USA. Demokratičtí poslanci totiž schválení dočasného rozpočtu podmiňují ochranou přistěhovalců, kteří do země přišli bez dokladů jako děti, což republikáni nechtějí připustit bez souhlasu se zdí na hranicích s Mexikem a dalšími výdaji na bezpečnost.

Naopak v Jižní Dakotě, kde se nachází žulový masiv Mount Rushmore s vytesanými podobiznami čtyř prezidentů, podobné kroky nechystají. Republikánský guvernér Dennis Daugaard prohlásil, že nebude podnikat žádné akce, které by umožnily přístupnost památníku.

Stejně tak turisté nemají možnost nyní spatřit jednu z hlavních atrakcí Filadelfie, zvon Svobody. Podle serveru NJ se neotevřel například národní historický park Thomase Edisona.

Vláda ve snaze minimalizovat rozhořčení veřejnosti již v sobotu oznámila, že se pokusí ponechat otevřené také stovky národních parků, a to i bez zaměstnanců. „Všechny parky nejsou plně přístupné, ale pracujeme na tom, abychom umožnili veřejnosti přístup do většiny oblastí,“ napsal v sobotu na Twitteru americký ministr vnitra Ryan Zinke.

Prezident Donald Trump se aktuálně k nezdařenému hlasování nevyjádřil a podle agentury AFP je „neviditelný“ již od začátku víkendu.



Na Twitteru nicméně několikrát obvinil demokraty z toho, že si berou americkou armádu jako rukojmí a že chtějí, aby „se ilegální imigranti nekontrolovaně hrnuli do našeho národa“. Zájemci se v pondělí ani nedovolají do Bílého domu. Ozve se totiž záznamník, jehož poselství se nese v podobném duchu jako Trumpův twitterový účet.

„Děkujeme, že voláte do Bílého domu. Bohužel nemůžeme odpovědět na váš hovor, protože demokraté v Kongresu zdržují financování vlády, včetně peněz pro naše vojáky a další národní bezpečnostní priority, a dělají z něj rukojmí kvůli nesouvisející debatě o imigraci,“ uslyší volající podle britského Guardianu.

„Kvůli těmto obstrukcím vláda přerušila svůj provoz. V mezičase nicméně můžete prezidentovi napsat komentář na stránkách www.whitehouse.gov/contact. Těšíme se, že budeme moci přijímat vaše volání hned, jak se vláda znovu rozjede,“ končí vzkaz Bílého domu.

Guardian však upozorňuje, že amerických vojáků a bezpečnostních služeb se shutdown netýká. O to kontroverznější nahrávka na záznamníku je, dodává deník.