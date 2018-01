Senát USA neschválil rozpočet vlády, která teď nemá peníze na provoz

Dohoda o dočasném rozpočtu neprošla Kongresem ani přesto, že obě jeho komory nyní ovládají republikáni. Sněmovna reprezentantů sice tento týden nové rozpočtové provizorium k financování vládních úřadů do 16. února schválila, v Senátu však opatření narazilo na odpor demokratů, jejichž hlasy republikáni potřebují.

Federální vláda se tak úderem půlnoci washingtonského času ocitla bez peněz, a to v den, kdy prezident Donald Trump slaví rok od uvedení do úřadu.

Naposledy podobná situace nastala v říjnu 2013, kdy byla vláda bez peněz na financování běžného provozu 16 dnů. Podobné rozpočtové krize v minulosti americké ekonomice žádnou větší trvalou újmu sice nezpůsobily, mohou ale vyvolat znepokojení na finančních trzích. Okamžité dopady toho, že se vláda ocitla bez peněz, budou patrné zřejmě až po víkendu. Některé méně důležité úřady by zůstaly uzavřeny, na nucené neplacené dovolené by se ocitly statisíce vládních zaměstnanců.

Demokraté se s republikány obviňují navzájem

V Senátu pokračovaly bouřlivé diskuse do pozdních nočních hodin, ani vyjednávání šéfa senátních demokratů Chucka Schumera a šéfa republikánské většiny Mitche McConnella za zavřenými dveřmi ale nakonec nepřineslo žádný průlom. Vzápětí se obě strany začaly obviňovat z toho, kdo za vzniklou situaci může.

Bílý dům viní z krachu jednání demokraty. „Dnes večer upřednostnili politiku před národní bezpečností, rodinami příslušníků armády, zranitelnými dětmi a schopností naší země sloužit všem Američanům,“ uvedla Trumpova tisková mluvčí Sarah Sandersová. Podle ní se demokraté v Senátu zachovali jako „břídilové“ a ne jako zákonodárci.

Šéf senátních demokratů Schumer vidí naopak chybu na straně republikánů a prezidenta Trumpa, který podle něj nebyl schopen republikány přesvědčit, aby zvedli ruku pro kompromis.

Demokraté schválení dočasného rozpočtu podmiňují ochranou přistěhovalců, kteří do země přišli bez dokladů jako děti, což republikáni nechtějí připustit bez souhlasu se zdí na hranicích s Mexikem a dalšími výdaji na bezpečnost.

Nyní se hovoří o tom, že Senát by mohl finance uvolnit prozatím tak, že schválí rozpočet nikoli do 16. února, ale jen do 8. února. Zda a kdy by se o tomto návrhu mohlo hlasovat, prozatím není jasné, uvedla agentura AP.

Za normálních okolností mělo být financování vlády zajištěno zákonem už na počátku tohoto fiskálního roku, tedy loni v říjnu. Kongresmani se ale nedokázali dohodnout a situaci už třikrát řešili schválením krátkodobého provizoria. To prozatím poslední tedy vypršelo v pátek o půlnoci místního času.