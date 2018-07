Spojené státy vyhrožovaly Ekvádoru, aby stáhl rezoluci o výhodách kojení

„Byli jsme v šoku, protože jsme nerozuměli tomu, jak může taková maličkost jako kojení vyvolat tak dramatickou odpověď,“ uvedla pod podmínkou anonymity zástupkyně Ekvádoru pro The New York Times (NYT).



Právě tento jihoamerický stát na jarním shromáždění Světové zdravotnické organizace (WHO) navrhl rezoluci, která preferuje kojení před umělou dětskou výživou a zdůrazňuje, že je mateřské mléko pro děti zdravější. Podle rezoluce by se státníci měli snažit omezit nepřiměřené nebo závádějící reklamy na dětskou výživu.

Do rozpravy však vstoupily Spojené státy a podle přítomných diplomatů začaly obhajovat zájmy výrobců náhradního mléka. Ti pocházejí zejména z USA a Evropy, kde jim v posledních letech klesají zisky. Čím dál víc žen ve vyspělých zemích totiž ví o výhodách kojení. Celkové výdělky však firmám i přesto rostou, a to hlavně díky méně rozvinutým zemím, píše NYT.

Intenzita, s jakou USA údajně odmítly znění rezoluce, překvapila přítomné odborníky i diplomaty. Ti přístup administrativy současného amerického prezidenta Donalda Trumpa srovnávali s vládou Baracka Obamy, který WHO a závěry o prospěšnosti mateřského mléka podporoval mnohem výrazněji.



Americká delegace v Ženevě vyzvala Ekvádor, aby zmíněné pasáže z rezoluce vyškrtla. To autoři textu odmítli, a USA tak přešly k výhrůžkám – pokud Ekvádor nevezme rezoluci zpět, přijde odveta. Možností je údajně několik.

Zaznít měla například nová opatření ve vzájemném obchodu, která by na Ekvádor dopadla velmi tvrdě, ale i pohrůžka, že se má země rozloučit s dodávkami amerických zbraní. Někteří vyjednavači také údajně navrhli, aby Spojené státy přestaly přispívat do rozpočtu WHO. Američané přitom do organizace posílají každoročně největší částku ze všech.

Rezoluci podpořilo Rusko, tomu už Spojené státy nevyhrožovaly

Ekvádorská delegace se rychle podvolila a podle zástupců Uruguaye či Mexika se pak stáhly i další státy, především chudé africké a latinskoamerické země. Bály se, že Spojené státy potrestají i je.

„To, co se stalo, bylo vydírání a USA si jako rukojmí vzaly celý svět. Snažily se převrátit naruby skoro čtyřicet let, co už existuje shoda o nejlepším způsobu ochrany zdraví nemluvňat a malých dětí,“ popsala Patti Rundallová z britské organizace Baby Milk Action, která na shromáždění WHO jezdí už od 80. let.



Do vyhrocené situace nakonec vstoupilo Rusko a rezoluci podpořilo. A Rusům už Američané nevyhrožovali, dodává NYT. Jeden z ruských delegátů uvedl, že jde o princip. „Nesnažíme se být za hrdiny, ale domníváme se, že je špatně, když se velká země snaží zatlačit do kouta malé země, obzvláště u tématu, které je pro zbytek světa tak důležité,“ popsal.

Deník NYT požádal americkou administrativu o vyjádření k nařčením, že Ekvádoru vyhrožovala. Ta to však odmítla s důvodem, že nemůže veřejně komentovat diplomatické rozhovory.

Trump však veškerá tvrzení z článku odmítl na Twitteru a označil je za falešné. „Ta vadná story v dnešních NY Times musí být odvolána. Spojené státy významně podporují kojení, ale nemyslíme si, že by ženám měl být odepřen přístup k výživě. Mnoho žen tuto možnost potřebuje, protože jsou podvyživené a chudé,“ napsal.

„Původní rezoluce kladla ženám, které chtějí pro své děti zajistit výživu, zbytečné překážky. Uvědomujeme si, že ne všechny ženy mohou kojit, a to z mnoha různých důvodů. Tyto ženy by měly mít na výběr, měly by mít přístup k alternativám péče o zdraví svých dětí a neměly by být stigmatizovány kvůli způsobu, který si vyberou,“ uvedla také anonymně jedna ze zaměstnankyň amerického ministerstva zdravotnictví, které o přepsání rezoluce usiluje.

U většiny požadavků byli Američané nakonec neúspěšní a ekvádorská rezoluce prošla téměř beze změn. Jediné, co z textu zmizelo, byla slova o technické podpoře, jíž má WHO zajistit zemím, které se budou snažit omezit marketing výrobců dětské výživy.

Rezoluce o kojení není jediná úmluva, kterou Spojené státy pod Trumpovým vedením odmítly. Loni v červnu odstoupily od klimatické dohody dojednané před třemi lety v Paříži, letos v květnu i přes protesty ostatních signatářů vypověděly íránskou jadernou dohodu a své partnery nepříjemně překvapily i nedlouho poté, když zavedly cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie, Kanady a Mexika.