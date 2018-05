Tandem Pospíšil - Marvanová se pokusí společně ovládnout Prahu

„Spojili jsme síly, protože nám na Praze záleží. Jedině spojenými silami je možné něco v Praze změnit,“ řekla právnička Marvanová. TOP 09 se spolu se STAN pustí v Praze do voleb pod názvem „Spojené síly pro Prahu“. Na kandidátce se objeví i například bývalý pražský primátor Jan Kasl. A jedno z hesel volební kampaně je „...ať se Praha STANe zase TOP“.

Cílem koalice je ročně v Praze zajistit 6 až 8 tisíc nových bytů, stavba metra linky D či propojení hlavního města s Letištěm Václava Havla železnicí. Podle Marvanové je třeba zrušit stavební uzávěry na tzv. brownfieldech. Kritizovala i situaci v dopravě. Prioritou města musí být dostavba silničních okruhů.

Pro obě strany jsou volby také testem toho, zda by do budoucna mohly opět spolupracovat „Jsem velkým podporovatelem toho, aby se spolupráce na středopravici rozvíjela. O dalších formách spolupráce se bavíme,“ řekl exministr spravedlnosti Pospíšil. Zmínil volby do Evropského parlamentu v příštím roce.

„Roztříštěnost politické scény je velký problém. Pokud se malé strany nebudou spojovat, tak vše, co vymýšlí, zůstane jen na papíře,“ řekla Marvanová, která vedla Unie svobody v době, kdy byla strana ve Čtyřkoalici (KDU-ČSL, Unie svobody, ODA, DEU) a měla šanci i vyhrát v roce 2002. Nakonec se Čtyřkoalice rozpadla na Koalici jen dvou stran, které šly do koaliční vlády s ČSSD vedené premiérem Vladimírem Špidlou.

Pospíšil řekl, že ještě stále existuje i možnost, že by TOP 09 a STAN kandidovaly ještě společně s KDU-ČSL. Tu ale trápí, že její poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský staví svou vlastní kandidátku (více v článku Čižinský pozastaví členství v KDU-ČSL).

