Někdo rozbil výlohu s plakátem SPD. Nová Křišťálová noc? reagoval Koten

Letos v únoru poslanec Koten slavnostně otevřel dvě poslanecké kanceláře v kraji Vysočina, konkrétně v Jihlavě a v Třebíči. A právě druhá zmiňovaná kancelář se stala terčem útoku vandalů.

„Trestní oznámení jsme podali, protože kriminální jednání je potřebné vyšetřit a potrestat. Zákony této země a demokratické principy plurality názorů jsou zřejmě některým lidem cizí. Rozbitými výlohami to obvykle začíná. Jak to skončí? Historických paralel z minulosti se nabízí mnoho...“ vysvětlil iDNES.cz Koten.

Co je Křišťálová noc? Křišťálová noc byl protižidovský pogrom, který se vedl v Německu, Rakousku a v Sudetech. Odhady počtu obětí se různí, ale nejčastěji se uvádí, že při něm zemřelo 91 Židů. Během noci německé obyvatelstvo rabovalo židovské domovy, nemocnice a obchody. Na útoku se kromě občanů podílely také paramilitantní jednotky SA. Po Křišťálové noci skončilo 30 tisíc Židů v koncentračních táborech. Název události se odvíjí podle střepů, které po noci z 9. na 10. listopadu 1938 zůstaly na ulicích. Po Křišťálové noci přišly další perzekuce židovského obyvatelstva, které vyvrcholily holokaustem.

Na svém Facebooku přitom upřesnil, jakou paralelu má konkrétně na mysli. „Začíná nová ‚KŘIŠŤÁLOVÁ NOC’?“ Status pak sdílela i většina krajských organizací hnutí SPD.

Název noci z 9. na 10. listopadu 1938 je odvozen od střepů rozbitého skla z oken a výloh židovských obchodů, domů a synagog. Nicméně na rozdíl od událostí tehdejší noci v Třebíči nikdo nezemřel a není ani známo, že by došlo k útokům na jiné pobočky hnutí SPD.

Zřejmě i proto Koten nakonec svůj status ve středu smazal. Oficiálně iDNES.cz sdělil, že příspěvek smazal, aby nenarušil vyšetřování policie. Po došetření jej opět zveřejní. Konstatoval, že škoda na rozbité výloze přesahuje 80 tisíc korun.

„Případy se policisté zabývají, jedná se o podezření ze spáchání přestupku a trestného činu. Policisté případy prověřují,“ sdělila iDNES.cz mluvčí policie na Vysočině Jana Kroutilová.

Problematické výroky

S výroky, které hodnotí období druhé světové války, mají členové SPD problém dlouhodobě. Například poslance Miroslava Roznera vyšetřuje policie poté, co tábor v Letech označil za neexistující pseudokoncentrák. Okamura pak tvrdil, že tábor v Letech nikdo nehlídal a lidé se v něm mohli volně pohybovat, což historici odmítli. Pozůstalí na něj proto podali trestní oznámení.

Někdejší tajemník SPD Jaroslav Staník je zase obviněný z popírání genocidy a podněcování nenávisti, protože prohlásil, že „Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu“. Poté, co pražská policie zahájila trestní stíhání, přestal být tajemníkem i členem hnutí.