Na Pankráci panoval chaos, shodli se svědci v kauze otráveného vězně

Rok a čtvrt po události stanul před Obvodním soudem pro Prahu 4 nadřízený dozorců Michal Šolc. Je obžalovaný z porušení povinností, za což mu hrozí až dva roky vězení. Šolc se hájí tím, že ho zdravotní sestra Ivana Kocmanová ujistila, že se nic stát nemůže. Proto si není vědom svojí viny (více v článku Nepochybil jsem, hájil se u soudu dozorce).

Výpověď dozorce Štěpána Škorpila ukázala na chaos panující ve Vězeňské službě. Když dozorci ráno 25. prosince 2016 shromažďovali vězně na podání metadonu, v seznamu byla uvedená špatná křestní jména nebo oddělení. Někteří odsouzení dokonce chyběli. Proto když našli vězně jménem Hanuš, který na zmíněném oddělení nebyl, vyhledali si ho v kartotéce.



Co je metadon? Metadon je syntetický opiát. Látka se používá jako náhražka při léčbě závislosti na drogách. Narkomanům se podává tekutina v kalíšku, která zabrání abstinenčním příznakům, ale po požití nevyvolá euforii jako heroin. Lidem, kteří nejsou zvyklí na opiáty, ale může způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Protože působí tlumivě, člověk po podání může upadnout do bezvědomí nebo skončit v kómatu se zástavou dechu.

Následně se ho dvakrát zeptali, jestli je na metadonové léčbě, a Miroslav Hanuš jim prý odpověděl, že ano. Proto ho vzali ke zdravotní sestře, která měla před podáním léku v seznamu ověřit křestní jméno, příjmení a identifikační číslo.

Hanuš, který si odpykával čtrnáctiměsíční trest za řízení automobilu v době zákazu, si přesto metadon vzal. Problém nastal při návratu na oddělení, kde se přihlásil vězeň, který svůj lék nedostal. Proto Šolc jako vedoucí oddělení odvedl Hanuše zpátky k sestře, aby zkontrolovala jeho zdravotní stav. Řekla mu, že po požití metadonu bude vězeň v pořádku. Bude pouze trochu omámený a bude pospávat.

„Sestra tvrdila, že ho nikam odvážet nemusíme, že mu to neublíží a jsou to pouze sedativa. Domluvili jsme se, že obchůzky na stanoviště, kde byl, tak budeme dělat častější a budeme ho kontrolovat,“ uvedl Škorpil.

Nicméně když Hanuš usnul, tak už ho dozorci příliš nekontrolovali. Robert Zázvorka, který Šolce večer vystřídal, o nesprávném podání léku nic nevěděl. Dozvěděl se to až od podřízeného, který mu o půl osmé večer volal, že jeden z vězňů nereaguje a nedýchá. Příčinu se dozvěděli až od spoluvězňů na cele.



Zázvorka před soudem uvedl, že sám by to určitě zaznamenal do knihy předání služeb a sepsal by o tom úřední záznam. „Ke mně se žádná informace nedostala, že by se stalo něco nestandardního,“ podotkl.

Sestra se prozrazení bála

Další svědek Josef Kolář pracující ve Vězeňské službě uvedl, že sestry identitu vězňů, kterým dávají metadon, nekontrolují dostatečně pečlivě. Sám proto prý údaje raději překontrolovával. S Hanušem však při podání léku nebyl, měl službu na patře, kde se mu později přihlásil jiný vězeň, který dávku nedostal.

Kontaktoval proto sestru s tím, co se stalo. „Sestra byla arogantní a začala vykřikovat: ‚Jestli mě chcete napráskat, tak mě napráskejte!‘“ popsal další vývoj událostí Kolář. Celou situaci ale podle něj řešil vedoucí Šolc.

„Šolc se v mé přítomnosti několikrát zeptal sestry, jestli se mu může něco stát. Jestli nemáme Hanuše předvést na lékařské ošetření. Zeptal se jí asi třikrát. Odpověděla mu, že bude jenom unavený, bude spát a nic se mu nestane,“ uvedl Kolář. Svědci se shodli, že neznali účinky metadonu ani dávkování, proto všichni věřili tvrzení sestry, že to bude v pořádku.

Hanuš byl podle něj po podání látky rozrušený a opakoval, že neví, proč si ji vzal. Byl podle něj dost vystrašený a třásl se. Kolář událost vyhodnotil jako mimořádnou, která se podle něj měla hlásit. Počítal ale s tím, že to udělá buď Šolc, nebo hlavní šéf strážní služby. Hanuš dvanáct hodin po podání léku zemřel na zástavu dechu. Zdravotní sestra Kocmanová dostala loni v prosinci roční podmínku.

Po tragické události se podle Koláře řada věcí zlepšila. U seznamů vězňů pro podávání léků a další speciální úkony jsou identifikační čísla a celá jména. Sestry nyní také podávají vězňům léky i v poledne, takže to nemusí dělat dozorci. Podle jejich výpovědi ale stále přetrvává praxe, kdy dozorci dávají vězňům léky večer, o víkendu a ve svátcích, přestože neznají jejich účinky a nejsou na to proškolení.

Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová iDNES.cz, že systém podávání léků je nastavený dobře. „Všechny léky jsou řádně označeny a toto označení koresponduje s identifikačními údaji vězňů. Nelze je tedy při řádném dodržování postupu zaměnit,“ uvedla Kučerová s tím, že se v tomto případě nejednalo o systémovou chybu, což vyplynulo z prověřování GIBS.

Znalkyně: Bez pomoci nemohl přežít

Znalkyně v oboru toxikologie Marie Balíková konstatovala, že Hanuš nemohl otravu metadonem bez pomoci přežít. Dávku, kterou dostal, konkrétně 105 miligramů, vyhodnotila jako obrovskou a pro člověka, který nebyl na látku zvyklý, fatální. Podle odborné literatury je smrtelná dávka pro člověka, který není na metadon zvyklý, už od 20 miligramů.



V případě intoxikace metadonem podle ní dojde se zpožděním ke zpomalení dechu a zástavě dechového centra. Potvrdila tak výpověď spoluvězně, který tvrdil, že Hanuš hodinu po podání léku zfialověl a utlumil se mu dech. Hanušovi by podle Balíkové pomohlo včasné podání protijedu naloxonu.

Babička zesnulého Jaroslava Hanušová u soudu vypověděla, že vnuk jí měl být oporou ve stáří. Popisovala, jak s ní od útlého dětství vyrůstal a jak si po rozvodu jeho rodičů byli velice blízcí. Za vnukovu smrt Hanušová požaduje odškodnění čtyři miliony korun. Stejnou částku chce vymoci i jeho snoubenka.