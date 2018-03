Nepochybil jsem, hájil se u soudu dozorce, kterého soudí za smrt vězně

„Nejsem si vědom viny. Trvám na tom, že záměna léku není mimořádná událost. Proto jsem to nehlásil. Sestra mi řekla, že není potřeba volat lékaře. Kdyby mi to neřekla, tak bych lékaře volal,“ vypověděl u soudu obžalovaný Michal Šolc



Soudce muži původně uložil půlroční podmínku za porušení povinností dozorčí služby (podrobnosti o verdiktu najdete v tomto článku). Obžalovaný s tím ale nesouhlasil, a věc se proto bude řešit ve veřejném hlavním líčení. Muži hrozí maximálně dva roky vězení.



Třicetiletý vězeň zemřel koncem roku 2016 poté, co si schválně došel pro metadon, ač na něj neměl nárok. Podle výpovědí spoluvězňů využil toho, že měl stejné příjmení jako jiný odsouzený, který opiát dostával při léčbě drogové závislosti.

„Sestra (už dříve potrestaná Ivana Kočmanová, podrobnosti v tomto článku) byla rozrušená z toho, že podala špatný lék. Do knihy jsem to nezapsal proto, že z mého pohledu nešlo o nic vážného. Sestra řekla, že vězeň bude spat a nic se mu nestane. K záměně vězňů došlo nedbalostí kolegy,“ řekl také u soudu Šolc.

Zdravotní sestra Ivana Kocmanová během čtvrtečního přelíčení odmítla vypovídat s tím, že už byla odsouzena. Soudce Vítězslav Rašík to akceptoval.

Muž dostal metadon ráno 25. prosince 2016, zemřel ve 20:15 téhož dne.



„Podle mě pochybil dozorce i sestra. Zavolali nástup na metadon, sešli jsme k sesterně. Řekl jsem jen svoje příjmeni a dostal metadon. Pak jsem slyšel od spoluvězně, že metadon dostal i on. Totožnost jako křestní jméno nebo datum narození si nikdo neověřoval. Měli jsme mít kartičku se jménem a fotkou, ty jsme tehdy neměli, teď už je nosíme,“ řekl u soudu Jiří Hanuš, se kterym si zemreleho vezne spletli.

„V 7 ráno ho vyvolali na metadon, předvedli ho na výdej léků, vrátil se za čtvrt hodiny. Měl dostat facky, dozorce mu řekl, aby nic neříkal, že se to nikdo nedozví. Že nemá být vidět na chodbě, že to má vylžet. On pak spal, zvracel, později nereagoval, zmodral. Kolem oběda se na něj prišel podívat dozorce, pousmal se, ale nijak to neřešil. Pak se mi zdálo, že Mirek už nedýchá, tak to začali řešit. Uz se to stalo jednou předtím, že ho volali na metadon, ale tehdy na to prisli a lék omylem nedostal,“ vypověděl Jakub Levý, který byl se zemřelým vězněm na cele.



Počínání dvojice dozorců, kteří vězně omylem předvedli ke zdravotní sestře, bylo kvalifikováno pouze jako přestupek. U Obvodního soudu pro Prahu 4 se zpovídá inspektor dozorčí služby, který událost následně nenahlásil nadřízenému.



Celodenní služba Šolcovi končila v šest večer, pak odešel domů a vězeň později zemřel kvůli otoku mozku a dušení po otravě metadonem. „Jelikož mi za celý den nikdo nezavolal, předpokládal jsem, že je všechno v pořádku. Nehodnotil jsem to jako mimořádnou událost,“ vysvětlil Šolc, který je v současné době postavený mimo službu.

Obvodní soud původně dozorcovo počínání vyhodnotil pouze jako možné kázeňské provinění, nikoliv jako trestný čin, a postoupil případ Vězeňské službě. S tím se však neztotožnil nadřízený Městský soud v Praze, který toto rozhodnutí zrušil. Poté soudce Šolcovi uložil trestním příkazem půlroční podmínku, s čímž muž nesouhlasil, a proto se ve věci koná veřejné hlavní líčení.

Zdravotní sestru navrhla inspekce bezpečnostních sborů obžalovat z usmrcení z nedbalosti, za což by ženě hrozil jeden rok až šest let odnětí svobody. Státní zástupce na ni ale obžalobu nepodal. Uzavřel s ní dohodu o vině a trestu, v níž žena přijala uložení roční podmínky.