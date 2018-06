Odposlechy neměla policie vůbec nasadit, uvedla soudkyně v kauze trafik

Přesně po pěti letech od razie na Úřadu vlády, po němž padla vláda Petra Nečase (ODS), pokračovalo hlavní líčení v případu, který s policejním zásahem souvisí. V kauze trafik čelí obžalobě bývalý premiér Nečas, jeho současná manželka Jana (dříve Nagyová) a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Z účasti u soudu se ve středu omluvili.

Středeční jednání Obvodního soudu pro Prahu 1 dobře ilustrovalo pětileté snažení justice vyřešit případy související s razií. Soudkyně Králová totiž vysvětlila, proč k zásadním důkazům obžaloby nebude přihlížet. „Odposlechy založené ve spise u zdejšího soudu, soud považuje za nezákonné,“ prohlásila předsedkyně senátu. „Nebudou prováděny a pokud už provedeny byly, nebude k nim přihlíženo,“ vynesla Králová verdikt nad odposlechy. Jak řekl žalobce Martin Brzobohatý, obžaloba přitom chtěla přehrát tolik odposlechů, že by to zabralo několik jednacích dní.

Soudkyně Helena Králová vysvětlila, že odposlechy jsou až poslední možností kriminalistů, jak si opatřit informace. Jenže podle ní vyšetřovatelé zdaleka nevyčerpali jiné možnosti.

Králová poukázala na trestní řád, podle nějž může soud vydat příkaz k odposlechu pouze, když „lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené“. A tyto podmínky podle ní splněny nebyly.

Navíc kritizovala, že odůvodnění nasazení odposlechů bylo příliš obecné a neopíralo se o dostatečně konkrétní zjištění. „Je to právní názor paní předsedkyně, já mám odlišný. Ale teď nejsem schopen s tím něco udělat,“ komentoval vývoj v kauze státní zástupce Brzobohatý.

Naopak spokojení odcházeli obhájci obžalovaných, kteří na údajnou nezákonnost odposlechů dlouhodobě upozorňovali. Advokát Petra Nečase Adam Černý postup policie označil za „rybaření“.

„To rybaření, tedy nasazení odposlechů, před zjištěním nějaké trestné činnosti pro případ, že by se nějaká zjistila, je bohužel standardem. Ale judikatura Nejvyššího soudu a zákon říká, že takhle by to být nemělo a že by nejprve mělo být nějaké podezření,“ uvedl Černý.

„Na těch odposleších je špatně úplně všechno. Rozhodoval o nich nepříslušný soud, navíc vůbec neodůvodnil vše, jak trestní řád řád požaduje, a ty odposlechy byly prováděny dřív, než k tomu, co je zde žalováno, došlo,“ vypočítal vady klíčového důkazy obhájce Romana Bočka Petr Toman. „Takhle by to chodit nemělo, nejen v tomto případě, ale ani v jiných,“ dodal.

Tvrzení policie a žalobců byla rozmetána, hodnotí právník razii

Pětileté výročí zásahu na Úřadu vlády svádí k hodnocení tehdejšího postupu žalobců a vyšetřovatelů. Takzvané trafiky jsou pouze jednou ze tří větví kauz, ani v jedné však dosud nepadl pravomocný rozsudek.

„S těmi komplikacemi, který tento komplex trestních řízení provází, obžaloba nic neudělá. Co jsme ovlivnit mohli, tedy přípravné řízení, tak to vzhledem k objemu a rozsahu úkonů prověřovaní trvalo až nadstandardně krátce. Že hlavní líčení trvá tak dlouho, nejsme schopni ovlivnit,“ vyjádřil se k výsledkům akce z léta 2013 žalobce Brzobohatý.

Zatímco Brzobohatý by na tehdejším postupu státního zastupitelství nic neměnil, advokát Toman kritizuje, že výsledky dosud nevídaného zásahu jsou tristní. „Včera jsem si přečetl zápis z tiskové konference plukovníka Šlachty a vrchního státního zástupce Ištvana (někdejšího velitele ÚOOZ Roberta Šlachty a olomouckého vrchního žalobce Iva Ištvana pozn. redakce). Z toho, o čem tam mluvili, z těch stamilionů, které měly být prokázány, z trestného činu sabotáže, tak to bylo v následujících pěti letech rozmetáno úplně všechno,“ tvrdí Toman.

„Zůstaly jen trafiky, zůstalo pár kabelek a jedna sledovaná milenka. To je velice slabý výsledek tak brutální razie na Úřadu vlády a změnu politických poměrů, ke které to vedlo. Mám zlost z toho, že to zůstalo zcela beztrestné,“ kritizoval advokát.