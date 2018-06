Policie zasahuje na vládě, přijeď, volal před pěti lety překvapený Nečas

Je kolem půlnoci, ministři odjeli ze schůze vlády, když tu posledního muže na místě, premiéra za ODS Petra Nečase, překvapuje policie. V bezpečnostních složkách se už několik dní spekuluje o „nějaké“ velké akci. Avšak že v noci ze středy na čtvrtek 13. června 2013 vpadnou na Úřad vlády vyšetřovatelé z tehdejšího Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, způsobí šok.



„Přijeď,“ volá Nečas kolegovi z vlády, ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi. „Vláda se tehdy táhla dlouho do noci. Přijel jsem domů, když najednou volá premiér. Tak jsem jel zpátky. Přijeli pánové Ištvan, Šlachta a Bajger a začali obsazovat budovu vlády,“ líčí dnes Blažek noc, od které uplynulo přesně pět let. Ani po nich není případ ukončen.

Před Obvodním soudem pro Prahu 1 shodou okolností od dnešního rána pokračuje hlavní líčení s trojicí někdejších poslanců ODS, kvůli údajnému úplatku v podobě trafik ve firmách se státním podílem, který podle vyšetřovatelů přijali za to, že se vzdali poslaneckých postů před hlasováním o takzvaném daňovém stabilizačním balíčku Nečasovy vlády, se kterým tehdy ostře nesouhlasili.

Právě trojice Ivan Fuksa, Marek Šnajdr, Petr Tluchoř byla vedle vojenských zpravodajců a ředitelky Úřadu vlády, tehdy Nečasovy milenky Jany Nagyové (dnes už jeho manželky), mezi těmi, kteří skončili ve vazbě při rozsáhlé razii.

„Tu noc ze 12. na 13. června jsme ale s Petrem Nečasem ještě nic nevěděli,“ tvrdí Blažek. „Zůstali jsme spolu na Úřadu vlády asi do čtyř ráno a jediné, co jsme věděli, bylo, že policisté běhají po různých vládních budovách. Nevěděli jsme, co hledají a proč,“ popisuje. O půl deváté ráno to pak vypuklo. Média přinesla zprávu o razii, jakou domácí politika nepamatuje, spekulovalo se o tom, kde všude policisté zasahovali a koho vzali do vazby.

A Nečasovi se to začíná sypat.

Dovolat se Nečasovi

Premiérovi se ve čtvrtek dopoledne marně snaží dovolat dvojka tehdejší ODS Martin Kuba i kolegové z koalice, TOP 09 a Lidem.

„Ten tlak byl obrovský, ale premiér potřeboval nejdřív zjistit, co se vlastně děje. Všechny je dali nesmyslně do vazby, aby nikdo nevěděl, z jakých blamáží jsou ti poslanci obviněni. Případ Nagyová je trochu jiný, to uznávám,“ říká Blažek.

Později začalo totiž vycházet najevo, co všechno měla tehdejší ředitelka premiérova kabinetu na svědomí. Nejenže úkolovala vojenskou rozvědku, byť k tomu neměla pravomoci, a nechala sledovat Nečasovu tehdejší manželku Radku, ale také se ráda setkávala s vlivnými podnikateli, řediteli firem i lobbisty a nechávala si od nich dávat luxusní dárky. Často údajně jen tak nebo za protislužbu – setkání s premiérem nebo jen za vyřízení vzkazu.

„Tehdy to nemohlo dopadnout jinak. Poté, co jsme slyšeli, že pan státní zástupce Ištvan s policisty rozplétají obrovskou korupční chobotnici, v níž se zabavily miliony v hotovosti a skoro tuny zlata, a tato chobotnice že ovládá českou politiku,“ říká šéf poslanců TOP 09 a STAN Petr Gazdík, který se oné koaliční schůzky s Nečasem účastnil.

„Možná je ta situace ještě komplikovanější, než si myslíte. Prověřujeme klientelistickou síť,“ líčil měsíc po dramatickém zásahu olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Jenže ani po pěti letech se případ nedočkal svého soudního rozuzlení.

Tisková konference tehdejšího ÚOOZ po razii na Úřadu vlády:

Případ bez konce. Zatím

„Když se na to podívám dnes, vnímám to skoro jako nepřátelské převzetí státu. Vláda padla na základě informací, z nichž dodnes státní zástupci nevyvodili trestní odpovědnost,“ zlobí se Gazdík.

Policejní razie tehdy skutečně přepsala politickou mapu Česka. Krátce po pádu vlády v průzkumech vyletěly nahoru ČSSD s KSČM a protestní hnutí ANO se z 0,5 procenta během tří měsíců dostalo k dvouciferným preferencím. Stoupat začal i podceňovaný Úsvit. ODS se naopak v modelu CVVM ze září 2013 propadla k sedmi procentům.

I pět let poté tak zásah budí víc otázek než odpovědí. Manželé Nečasovi na ně neodpovídají. A Robert Šlachta, někdejší šéf protimafiánského útvaru, který teď působí na celní správě, jen pro Právo zopakoval: „Je to v rukou státního zastupitelství, ale stojím si za tím, co jsme udělali.“