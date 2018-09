Šojdrová navrhne Babišovi, aby syrští sirotci dostali ochranu jen dočasně

„Panu premiérovi navrhnu něco, co již úspěšně realizovali nebo realizují v jiných zemích, například ve Velké Británii, Francii nebo v Irsku. Česká republika to určitě také dokáže. Mám absolutní důvěru v českou státní správu, zejména ministerstvo vnitra, že iniciativu dokážou uskutečnit tak, aby splnila požadavky solidarity i bezpečnosti,“ říká Šojdrová.

Její iniciativa vzbudila velkou pozornost zejména poté, co Babiš kategoricky prohlásil, že to, že Česko nepřijme žádného migranta, se týká i dětí. „Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života,“ řekl v rozhovoru pro Právo minulý týden.

„Zcela jistě bychom jako desetimilionová země zvládli nabídnout nový domov padesáti dětem, které ve válce v Sýrii ztratily rodiče,“ reagoval ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. Když však ve středu Sněmovna hlasovala o tom, zda vládu vyzve, aby děti z uprchlických táborů přijala, nebyl pro ani jeden poslanec ANO, sociální demokracie, KSČM a SPD.

Šojdrová Babišovi navrhne, aby výběr dětí, včetně věkového složení, byl zcela v gesci ministerstva vnitra. Odpadnout by tak mohla jedna z hlavních Babišových námitek, že v některých případech jde už spíše o mladé muži, jimž je i 17 let.

„Preferovány by měly být ty nejzranitelnější a nejmladší děti a ty, které nemají dohledatelné příbuzné a rodiče. Po příjezdu do České republiky by děti byly umístěny do institucí spadajících pod ministerstvo školství a ministerstvo práce a sociálních věcí, jež jsou na to připraveny,“ uvedla Šojdrová v plánu, který zveřejnila na svých internetových stránkách.

K přijetí 50 syrských sirotků vyzvalo ve čtvrtek Babiše i 28 senátorů. Podle nich by se mělo jednat o „skutečné sirotky, především malé děti“, na které nelze pohlížet jako na běžné imigranty.