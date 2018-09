Skupina senátorů vyzvala premiéra Babiše k přijetí 50 syrských sirotků

„Považujeme za samozřejmé, že kritéria pro přijetí by byla stanovena jednoznačně, abychom přijímali skutečné sirotky, především malé děti, které jsou nejzranitelnější v těžké životní situaci,“ píše skupina senátorů s tím, že by předem bylo jasně stanoveno, na jakou dobu a za jakých podmínek by si je české rodiny mohly převzít do pěstounské péče.



Skupina senátorů také poukazuje na to, že desítky rodin nabídly pomoc (podrobnosti v tomto článku). „Prosím, nedopouštějme se pokrytectví s poukazováním na jiné druhy pomoci či povinnost postarat se o sirotky českých občanů žijících v sociálním systému naší země. Nedopouštějme se zbabělosti z možné ztráty procent volebních výsledků,“ vyzývají senátoři (celé prohlášení najdete zde).

„Myslím, že je třeba dodržovat nějaké humanitární zásady. Příklad Nicholase Wintona, který zachránil celou řadu židovských dětí z tehdejšího Československa je naprosto přesný. Takový postoj, že my nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, i kdyby to byl dvouletý sirotek, který přišel o celou svou rodinu, není v duchu našich humanistických tradic. Tady nejde o to otevírat dveře libovolnému počtu uprchlíků, ale mluvíme o malých dětech,“ řekl iDNES.cz jeden z podepsaných senátorů Jiří Dientsbier.



Dopis podepsal i například předseda Senátu Milan Štěch, či místopředsedkyně horní komory Miluše Horská.