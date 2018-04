Vnitro a čtyři další křesla. Poslanci ČSSD se radí, zda vzít vládu

Už po jednání na Hradě s prezidentem Milošem Zeman pří odpovědi na dotaz jednoho z novinářů, zda je pravda, že on sám bude na obraně, Kateřina Valachová znovu v čela ministerstva školství, Miroslav Poche na zahraničí a Lukáš Kaucký na ministerstvu kultury, přičemž resort zemědělství je podle této spekulace ještě neobsazen. „Ani ty resorty nesedí,“ prohlásil Hamáček.

Samotný Hamáček se dlouhodobě chystal na ministerstvo obrany, ale v poslední době o něj ztratil zájem a blíž má k zahraničí.

Podmínkou ČSSD, pokud se s ní chce Babiš dohodnout, je ministerstvo vnitra, přičemž pro ni není přijatelný jako ministr nestraník, bývalý šéf poslaneckého klubu Jeroným Tejc, který je nyní náměstkem na ministerstvu spravedlnosti. Pro sociální demokracii je však Tejc nepřijatelný právě proto, že z ČSSD odešel. Může ovšem povýšit na spravedlnosti, protože v nové vládě už nechce být současný ministr Robert Pelikán.

Pokud by ČSSD získala pozici ministra školství, spíše než Valachová by na tento post mohl zamířit první místopředseda strany Jiří Zimola, který by rovněž mohl vést ministerstvo pro místní rozvoj, kdyby ho strana získala.

Jedno z pěti ministerstev, o které ČSSD usiluje, je ministerstvo práce a sociálních věcí, a Babiš jí ho už jednou byl ochoten dát. Nabídl ministerstva zahraničí, spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. Ale ne vnitra a na tom jednání dočasně zkrachovala.