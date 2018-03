Političtí soupeři oceňují Sobotkovu snahu o slušnou politiku

Ačkoli často velmi nesouhlasil s bývalým premiérem, který až do loňska vedl i ČSSD a v dubnu opustí Sněmovnu, zaslouží si podle Kalouska Sobotka dík za všechno úsilí, které zemi ve veřejné službě věnoval.



„Politické postoje a názory Bohuslava Sobotky jsem nikdy nesdílel. Po mém vstupu do politiky patřil k mým hlavní ideovým a politickým soupeřům. Vždy jsem však současné oceňoval jeho snahu o slušnou politiku, v níž jde o programový střet a ne o osobní urážky. Přeji mu mnoho štěstí v nové etapě jeho života,“ sdělil iDNES.cz předseda ODS Petr Fiala.

„Bohuslav Sobotka se snažil o slušnou sociálně demokratickou stranu. Hledal, snažil se. Bohužel marně,“ napsal na Twitteru bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.



Hamáček: Sobotka byl úspěšným premiérem úspěšné vlády

„Bohuslav Sobotka celý svůj politický život spojil s ČSSD, byl jejím dlouholetým předsedou a úspěšným premiérem úspěšné vlády. Chtěl bych mu za všechno, co pro sociální demokracii i pro naši zemi udělal, poděkovat. Jeho rozhodnutí respektuji a přeji mu do budoucna vše dobré,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.



„Odchod Slávka Sobotky z vysoké politiky vnímám jako důkladně promyšlené a hluboce osobně motivované rozhodnutí. Chci Slávkovi jménem poslaneckého klubu poděkovat za náročnou a mimořádně obětavou práci, kterou odvedl jako předseda vlády i člen parlamentu ve prospěch České republiky a jejích občanů. A přeji mu hodně štěstí v osobním a pracovním životě,“ sdělil iDNES.cz šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Ještě než Sobotka oznámil svůj odchod, znovu na něj v rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu DNES zaútočil prezident Miloš Zeman, který po celou dobu ve funkci se Sobotkou jako premiérem a šéfem ČSSD bojoval. Nemůže mu totiž zapomenout, že Sobotka na Hradě Zemana nechtěl, a to už v roce 2003, kdy se do funkce hlavy státu pokusil současný prezident dostat poprvé. „Pokládám za neobyčejnou drzost, jestliže člověk, který ČSSD dovedl k sedmi procentům, dnes rozdává knížecí rady,“ komentoval Zeman to, že Sobotka je proti vzniku koalice ČSSD s ANO, bude-li premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš.