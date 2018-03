Sobotka končí ve Sněmovně, jako řadový člen ČSSD bude proti vládě

„Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní. V aktivní politice jsem strávil téměř čtvrt století, z toho celkem osm let v sociálně demokratických vládách, a nyní cítím, že mám ve svém věku zřejmě poslední šanci vydat se, ještě v plné síle, úplně jinou životní cestou,“ uvedl Sobotka.



Napsal, že stojí na křižovatce a zvažuje několik možných směrů. Jasno chce mít na začátku příštího roku. „Do té doby se chci zejména věnovat svým synům, vzdělávat se, odpočívat, číst, věnovat se více blízkým lidem a zkrátka všem věcem, na které jsem v uplynulých letech neměl kvůli náročné službě veřejnosti čas,“ napsal bývalý premiér a šéf ČSSD.



Za Sobotku by měl jako náhradník nastoupit bývalý předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák, který je po loňských podzimních volbách náhradníkem v jihomoravském kraji.

Sobotka bude v referendu ČSSD proti vládě s Babišem

Bývalý premiér potvrdil, že dál bude bojovat proti tomu, aby ČSSD šla do koalice s trestně stíhaným Andrejem Babišem. „Ve vnitrostranickém referendu ČSSD se chystám hlasovat proti účasti sociálních demokratů ve vládě Andreje Babiše. Moje důvody jsou dlouhodobě jasné a známé. A poslední týdny je více a více potvrzují,“ napsal ve čtvrtek bývalý premiér na svůj Facebook. Referendum slíbilo nové vedení ČSSD zvolené v únoru na sjezdu v Hradci Králové a šéf strany Jan Hamáček i první místopředseda Jiří Zimola na referendu všech členů strany stále trvají.



„ČSSD by poté, kdy nesla čtyři roky hlavní tíhu vládní odpovednosti a zajistila naší zemi po celou tuto dobu stabilitu a prosperitu, měla zůstat v jasné a razantní levicové opozici. Musí totiž zregenerovat síly, najít nový program, kterým bude schopna lépe čelit populistům a nacionalistům a taky zásadně zreformovat svoji strukturu a zpusob práce. Akceptace premiéra, který je nejen trestně stíhaný, ale má rovněž obrovský ekonomický střet zájmů a také kontroverzní spojení s StB, by nenávratně poškodila českou politickou kulturu a zhoršila vnímání Česka v zahraničí,“ uvedl již dříve Sobotka, proč by ČSSD neměla vstupovat do vlády.



Předseda ČSSD Jan Hamáček krátce před tím, než Sobotka napsal zprávu o své rezignaci na svůj osobní Facebook, iDNES.cz řekl, že o tom nemá žádnou informaci a že se taková věc ani neřešila v poslaneckém klubu.